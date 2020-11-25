2020 Yılı Teknik Destek Programı EylülEkim dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi. Erzincan’dan 2 proje KUDAKA’dan teknik destek almaya hak kazandı.
2020 Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönemine (EylülEkim) toplam 8 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılarak, 8 başvurudan 4’üne eksik evrak talebi gönderildi. Eksik evraklar tamamlanarak 8 başvuru ön incelemede uygun bulunarak teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi.
Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 8 proje şu şekilde oldu:
1 Öğreniyoruz, Kalkınıyoruz Bayburt İl Özel İdaresi
2 Bayburt Doğaltaş Dış Ticaret Teknik Destek Projesi Bayburt Madencilik ve Doğaltaş Üretim, Sanayi, Ticaret A.Ş.
3 SPSS ve Uygulamaları Eğitimi Projesi TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü
4 Arpalı Çoruhla Güzelleşiyor Arpalı Belediye Başkanlığı
5 Erzincan Valiliği Sosyal Medya Eğitim Tanıtım Ve Danışmanlık Hizmeti Projesi Erzincan Valiliği
6 Çengerli Kilimi; Coğrafi İşaret Alımı ile Pazarlama ve Tanıtım Amaçlı İnternet Sitesi Kurulumu Teknik Destek Projesi Erzincan Belediyesi
7 Demirözü Barajı Sosyal Tesisi Çevre Düzenleme Projesi Demirözü Belediye Başkanlığı
8 TTO Uzmanlarının ARGE Ekosistemindeki Yetkinliklerinin Artırılması İçin Eğitimler Erzurum Teknik Üniversitesi.
KUDAKA’dan yapılan açıklamada, başarılı projeler listesinin ajans internet adresinde yayınlandığı 24/11/2020 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere ajansa müracaat etmelerinin gerektiği belirtildi.
Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler;
1. Başvuru Talep Formu
2. Destekleyici Belgelerin asılları
Başvuru Sahibi Karar Belgesi
Ortak Kuruluş Karar Belgesi (varsa)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.