Doğu Anadolu’da buzlanma ve don uyarısı

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusu çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek



“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 8, Ardahan’da 7, Erzincan ve Ağrı’da 6, Erzurum ve Tunceli’de 4, Iğdır’da 3 derece.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan’da 9, Erzurum ve Kars’ta 5, Tunceli’de 11, Ağrı’da 7, Iğdır’da 12, Ardahan’da 3 derece olması öngörülüyor.

Bölgedeki kayak merkezlerinden Palandöken’de 12, Sarıkamış’ta ise 11 santimetre kar kalınlığı ölçüldü.

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