Güvenlik güçleri kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı

Erzincan’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulusular Arası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen değişik etkinlilere İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri stant açarak vatandaşların bilgilenmesi amacıyla broşür dağıttılar.

25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı ulusular arası mücadele günü kapsamında Erzincan Cumhuriyet Meydanın da stant açan İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri vatandaşları bilgilendirerek el broşürü dağıttılar.

Erzincan Dört yol Cumhuriyet Meydanında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından açılan standı gezen Erzincan Vali Yardımcısı vekili ve Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Halil Altıntaş ve kurum müdürleri broşürleri inceleyerek bilgi aldılar.

Etkinlik kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara el broşürlerini dağıtarak bilgilendirmelerde bulundular.

Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çoğunluğu kadınlar olmak üzere vatandaşlara, aile içi ve kadına şiddet konusunda uyarılar içeren broşür dağıtıldı. Şehrin en işlek caddelerinde vatandaşlara dağıtılan broşürlerde, aile içi ve kadına yönelik şiddetin tanımı ve şiddete uğrayanların ne yapmaları gerektiği belirtildi. Vatandaşlara broşür verirken, bilgilendirme de yapan ekipler, kişinin, eşine, çocuklarına, anne ve babasına, kardeşlerine ve akrabalarına yönelik uyguladığı saldırgan davranışların aile içi şiddet olduğunu anlattı. Şiddetin fiziksel olduğu kadar cinsel, ekonomik ve psikolojik olabileceğini anlatarak, bu tür bir baskıya maruz kalınması durumunda, sosyal hizmetler müdürlüğü, Alo 183, polis, jandarma, belediye, baro temsilciliği ve savcılık gibi kurumlardan destek alabileceğini hatırlattı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulusular Arası Mücadele Günü münasebetiyle İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından açılan stant da gün boyu broşür dağıtımının ve bilgilendirmenin devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.