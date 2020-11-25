Erzincan’da jandarma ekipleri, kış lastiği konusunda sürücüleri bilgilendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da jandarma ekipleri, kış lastiği konusunda sürücüleri bilgilendirdi

İHA

Erzincan’da jandarma ekipleri, kış lastiği konusunda sürücüleri bilgilendirdi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla, kar lastiklerinin önemi ile ilgili sürücülere detaylı bilgiler verdi.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istatistiklere göre jandarma sorumluluk bölgesinde, 20152019 yılları arasında (5 yıllık dönemde) meydana gelen toplam (747) kazanın AralıkOcakŞubat aylarında (101 kaza) ve il yolları ile köy yollarında yoğunlaştığı tespit edildi. Kazaların yüzde 68’inin yoldan çıkma ve devrilme, savrulma takla şeklinde meydana geldiği görüldü.
Kış aylarında ve özellikle kar yağışının başlaması ile birlikte tedbirsiz ve dikkatsiz araç kullanan sürücülerin seyahatleri esnasında çeşitli sıkıntılar yaşadıkları ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gözlemlenmekte.
Araçlarında zincir ve/veya kış lastiği kullanmayan sürücülerin kayarak yoldan çıktıkları, yol üzerinde kazaya sebep oldukları ya da dik eğimli yol üzerinde kaygan zeminden dolayı çıkamayarak yolda kaldıkları ve bu nedenlerle diğer araç sürücüleri ile kendi can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürdükleri tespit edildi.
Bu yaşanan olumsuzlukların, gerekli tedbirlerini önceden almayan sürücüler sayesinde önümüzdeki dönemde de tüm yollarda sıklıkla yaşanabileceği değerlendirilmekte.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun “Kış Lastiği Zorunluluğu” başlıklı 65/A maddesine istinaden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanarak 1 Nisan 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ve 01 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin” 7'inci maddesine göre şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanmaları zorunluluğu getirilmiştir.
Bu kapsamda valilik onayı ile İl Jandarma Komutanlığınca 01 Ekim 01 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulamaya konulan kış lastiklerinin takılması konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi kapsamında “Kış Lastiği Sizi Hayatta Tutar” isimli Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Modeli proje uygulaması hazırlandı.
Proje çalışmaları kapsamında, bugüne kadar, jandarma trafik timleri marifetiyle 3 bin 275 sürücüye bilgilendirme yapılarak, kurulan stantlarda kış lastiği kullanımı ve önemi ile kış aylarında araç kullanma teknikleri konularında teorik; zincir takma/sökme konusunda ise pratik eğitimler verilerek, katılımcı vatandaşlara “Eğitime Katılım Belgesi” düzenlendi..
GSM firmaları aracılığı ile de 3 bin 780 vatandaşa uyarıcı ve bilgilendirici kısa mesaj göndermek suretiyle ulaşılarak hazırlanan bin adet el broşürlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.
Proje çalışması ile; vatandaşların trafikte can ve mal güvenliklerinin sağlanarak güvenli ve huzurlu seyahat edebilmelerinin temin edilmesi, trafik kazaları neticesinde ölüm ve yaralanma riskinin ortadan kaldırılması hedeflenmekte.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, trafikte yer alan tüm yol kullanıcılarının can ve mal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasına aralıksız devam edilmekte.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güvenlik güçleri kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı
YEREL HABERLER Güvenlik güçleri kadına yönelik şiddete karşı broşür ...
Şiddet virüsünün aşısı örgütlü mücadeledir
YEREL HABERLER Şiddet virüsünün aşısı örgütlü mücadeledir
Ak kadınlardan şiddete karşı turuncu çizgi
YEREL HABERLER Ak kadınlardan şiddete karşı turuncu çizgi
CHP Erzincan Kadın Kolları’ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü açıklaması
YEREL HABERLER CHP Erzincan Kadın Kolları’ndan Kadına Yönelik ...
Limon: “Esnafa yeni destek geliyor”
YEREL HABERLER Limon: “Esnafa yeni destek geliyor”
Doğu Anadolu’da buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da buzlanma ve don uyarısı
Başkan Aktürk: “Kadınlarımıza yönelik şiddet ve kadın cinayetleri artık son bulsun”
YEREL HABERLER Başkan Aktürk: “Kadınlarımıza yönelik şiddet ve kadın ...
Erzincan’dan 2 proje KUDAKA’dan teknik destek almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Erzincan’dan 2 proje KUDAKA’dan teknik destek almaya ...
24Erzincanspor Kasımpaşa spor hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER 24Erzincanspor Kasımpaşa spor hazırlıklarını ...
Erzincan’da kaldırım çalışması
YEREL HABERLER Erzincan’da kaldırım çalışması
Çiçekçilerde Öğretmenler Günü mesaisi
YEREL HABERLER Çiçekçilerde Öğretmenler Günü mesaisi
Erzincan’da araç camları buz tuttu
YEREL HABERLER Erzincan’da araç camları buz tuttu
Öğretmenlerden Vali Makas’a ziyaret
YEREL HABERLER Öğretmenlerden Vali Makas’a ziyaret
Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır: “Kuşkusuz, ilk emri “oku” olan bir dinin mensupları olarak öğretmenlerimizin üstlendiğiniz kutsal vazifenin değerinin idrakindeyiz”
YEREL HABERLER Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır: “Kuşkusuz, ilk emri ...
Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldılar
YEREL HABERLER Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldılar
Okumuş’tan İHA’ya ziyaret
YEREL HABERLER Okumuş’tan İHA’ya ziyaret
Refahiye’de kış tedbirleri görüşüldü
YEREL HABERLER Refahiye’de kış tedbirleri görüşüldü
Erzincan Baro Başkanı Aktürk’ten, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Erzincan Baro Başkanı Aktürk’ten, 24 Kasım ...
Tanoğlu’ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Tanoğlu’ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Erzincan’da yol bakım ve onarım çalışmaları
YEREL HABERLER Erzincan’da yol bakım ve onarım çalışmaları
Gül: “Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, hayat bulsun”
YEREL HABERLER Gül: “Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, ...
Başkan Limon: “Hükümetten esnaf paketi bekliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Limon: “Hükümetten esnaf paketi bekliyoruz”
Doğu Anadolu’da buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da buzlanma ve don uyarısı
Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı, görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Beyaza bürünen Dumanlı Tabiat Parkı, görsel şölen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X