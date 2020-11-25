Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Mehmet Makas’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, Vali Yardımcısı Vekili Enver Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, ilgili kurum amirleri ve kurul üyeleri katıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ilimizde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Vali Mehmet Makas, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda 81 ilde bugün eş zamanlı olarak toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Sadece ülkemizin değil tüm dünya ülkelerinin karşılaştığı bir sorun olan kadına şiddetin insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biri olduğunu, kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesi ile çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Vali Mehmet Makas, “İlimizdeki kurumlar arası koordinasyonu gözden geçirmek, bu konuda varsa eksik yanlarımızı görmek üzere bu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Kadına Yönelik Şiddetin önlenmesi için başta kamu kurumları olmak üzere ilgili sivil toplum kuruluşlarımız önemli çalışmalar yürütüyor.” dedi.

Daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun faaliyetleri ve şimdiye kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumunda bulundu.

Yapılan bilgilendirme sunumunun ardından Vali Mehmet Makas, Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı ve farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak ilgili kurumlarımız tarafından bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin titizlikle sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Yapılan toplantı sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimleri ziyaret edildi.

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