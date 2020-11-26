Tercan’da "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Tercan’da Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi kapsamında KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın arttırılmasına yönelik ilçe merkezinde toplantı düzenlendi. Bu kapsamda Kadın Acil İhbar Sistemi uygulaması tanıtım standı kurularak görevli personeller tarafından kadınlara uygulama hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bu kapsamda Kaymakamlık toplantı salonunda "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Düzenlenen toplantıda Kaymakam Musa Kazım Çelik, “Bildiğiniz gibi son zamanlarda artan kadına yönelik şiddet ve kötü muamele konusundaki olaylar ve gelişmeler, tüm kamuoyunu ve hepimizi derinden üzmektedir. Kadına yönelik şiddet; dünyada ve ülkemizde köylükentli, eğitimlieğitimsiz, yoksulvarlıklı, ev kadınıçalışanı, gençyaşlı farkı olmaksızın, kadınların maalesef büyük çoğunluğunun yaşadıkları ortak sorundur. Kadına yönelik şiddet, aynı zamanda bir insan hakkı ihlalidir” ifadelerine yer verdi.

Toplantının ardından Kaymakam Musa Kazım Çelik, ilçe kurum amirleri ile beraber Tercan Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünce ilçe merkezinde kurulan Kadın Acil İhbar Sistemi (KADES) uygulaması tanıtım standını ve ilçede hizmet veren bayan esnafları ziyaret etti.

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