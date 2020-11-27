Covid-19 önlemleri kapsamında tren garı ve otobüs terminali dezenfekte edildi

Erzincan’da belediye ekipleri Covid19 önlemleri kapsamında tren garı ve şehirlerarası otobüs terminalini dezenfekte etti.

Erzincan Belediyesi, salgın hastalık tedbirleri kapsamında tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını rutin olarak devam ettiriyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde yürütülen dezenfekte çalışmaları şehrin dört bir yanında gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda tren garı ve şehirlerarası otobüs terminalinde de dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar çalışmalarını rutin olarak devam ettirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.