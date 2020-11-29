Doğu Anadolu’da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece hava sıcaklığı sıfırın altına 10 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı yer yer çok bulutlu olması, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 3, Iğdır'da 4, Erzurum'da 7, Ağrı'da 8, Kars'ta 9, Ardahan'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincan'da 11, Ağrı'da 8, Ardahan ve Erzurum'da 6, Kars'ta 5 derece olması öngörülüyor.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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