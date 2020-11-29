24Erzincanspor Çorum deplasmanından 1 puanla döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden 24Erzincanspor, Çorum deplasmanında 22 berabere kalarak 1 puan aldı. 24Erzincanspor bu sonuçla ligdeki puanını 21’e çıkardı.
Çorum Şehir Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Yakup Bakır, Halil Altun, Giray Kara hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmaya hızlı başlayan 24Erzincanspor maçın üçüncü dakikasında Niyazi Batuhan Salman ile golü bularak 1 0 öne geçti. İlk devreyi 10 önde kapatan 24Erzincanspor ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı. İkinci yarının 53. dakikasında Yeni Çorumspor Cengiz Ötkün’ün golüyle 11’lik beraberliği yakaladı. Bu golden 7 dakika sonra ise Yeni Çorumspor Muhammet Fettahoğlu’nun golüyle 21 öne geçti. Karşılaşmanın 88. dakikasında 24Erzincanspor Samed Karakoç ile bulduğu golle 22’lik beraberliği yakaladı. Maçın 90 dakikası bu skorla sona erdi.
24Erzincanspor 22’lik skorla hanesine 1 puan yazdırarak ligdeki puanını 21’e çıkardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.