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Kemaliye’de aracı yanmış halde bulunan kuyumcudan 5 gündür haber alınamıyor

İHA

Kemaliye’de aracı yanmış halde bulunan kuyumcudan 5 gündür haber alınamıyor

Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesinde aracı tamamen yanmış halde bulunan kuyumcudan 5 gündür haber alınamıyor.
Alınan bilgiye göre, Kemaliye’de kuyumculuk yapan İsmail Sezgin (76), 24 Kasım 2020 tarihinde Adak köyündeki evinden ilçedeki kuyumcu dükkanına gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. O günden sonra İsmail Sezgin’den yakınları haber alamadı. Bunun üzerine yapılan aramada Sezgin’e ait otomobil aynı gün tamamen yanmış halde Kemaliye yolu üzerinde bulundu.
5 gündür haber alınamayan İsmail Sezgin’in bulunması için güvenlik güçlerince arama çalışmaları sürdürülürken, balık adamlar da Fırat Nehri boyunca tarama yaptı.
Sezgin’in kızları da babalarının en kısa sürede bulunması için sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşarak, “Babam İsmail Sezgin 5 gündür Eğin’de kayıp. Gören, duyan varsa lütfen bize ulaşsın” ifadesine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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