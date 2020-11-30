Erzincan-Sivas kara yolunda bulunan köprüde genişletme çalışmaları başladı

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Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sivas karayolu 7. kilometrede bulunan köprüde genişletme çalışması başlattı.

Gümüşhane, Trabzon yol ayrımından hemen önceki köprünün bulunduğu noktada yolun dar olmasının trafik güvenliğini tehdit ettiği belediye ekiplerince tespit edilip akabinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına genişletme çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri köprü ayaklarını 2 metre daha genişleterek yolu vatandaşların hizmetine sunacak.

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