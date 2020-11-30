Erzincan’da 124 bin 260 adet sentetik hap ele geçirildi

Erzincan’da polisin yaptığı yol uygulamasında 124 bin 260 adet sentetik hap ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ErzincanErzurum karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında 124 bin 260 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Akyazı uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde araç içerisinde uyuşturucu madde etkisi ihtiva eden, kullanımı ve satışı yeşil reçeteye tabi olan toplam 124 bin 260 adet sentetik hap ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Y. (57) isimli şahıs hakkında TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) sucundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.