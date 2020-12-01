Erzincan’da pazar yerlerinde korona denetimi

Erzincan’da korona virüs (Covid19) salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında halkın yoğun şekilde bulunduğu pazar yerleri denetlendi.

Yurt genelinde alınan korona virüs tedbir kararlarının uygulanması için büyük özen gösterilen şehirlerden biri olan Erzincan’da, semt pazarlarında denetimler elden bırakılmıyor.

Ekipler, semt pazarlarında maske kullanımı, sosyal mesafe, sigara ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, pazara giriş çıkış yapan vatandaşlara ve esnafa ateş ölçümü yapmayı da ihmal etmiyor.



"Tedbirlere uymak şart"

Covid19 ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uyulmasının artık hayati önem taşıdığı günlerden geçildiğini vurgulayan pazar esnafı, “Tedbirlere uyuyoruz, uymayanları da ikaz ediyoruz. Pazar yerlerinde artık çok kalabalıkta olmuyor. Sosyal mesafeye, maskeye, hijyene dikkat ediliyor.” dedi.

Öte yandan Erzincan'da Covid19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 22 kişiye para cezası kesildi.

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