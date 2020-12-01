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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

24Erzincanspor Kocaeli spor maçı ertelendi

İHA

24Erzincanspor Kocaeli spor maçı ertelendi

24Erzincan spor ile Kocaeli spor arasında oynanacak olan TFF 2. Lig Beyaz Gurup 13. hafta mücadelesi Kocaeli sporda korona virüs testleri pozitif olan oyuncuların çokluğu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
13. hafta mücadelesinde Perşembe günü oynanması gereken Kocaeli spor maçı, Kocaeli spor da 17 futbolcunun korona virüs testlerinin pozitif olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.
Kendi tesislerinde çalışmalarını sürdüren 24Erzincanspor da testleri pozitif olan 6 futbolcunun izolasyonları devam ederken 13. hafta mücadelesi öncesinde Kocaeli sporda pozitif vakaların çokluğu nedeniyle Perşembe günü oynanması gereken Kocaeli spor maçının TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini söyleyen 24Erzincanspor sportif direktörü Erman Kılıç, “Hafta sonu zorlu Çorum spor maçında iyi oynamamıza rağmen 1 puan ile ayrılmıştık. Kocaeli spor maçına testleri pozitif olan 6 oyuncumuzdan yoksun olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta arkadaşlarımızdan birçoğunun İzolasyonları sona eriyor. Kupa maçı nedeniyle haftada iki maç oynuyorduk. Oyuncularımızda belirgin bir yorgunluk başlamıştı. İnşallah izolasyonu tamamlanan oyuncularımızın da takıma katılmaları ile 14. haftada karşılaşacağımız Afjet Afyon spor mücadelesine hazır olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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