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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Modacı Barbaros Sanşal’a, Erzincan’a hakaretten ceza verildi

İHA

Modacı Barbaros Sanşal’a, Erzincan’a hakaretten ceza verildi

Modacı Barbaros Sanşal sosyal medya hesabından paylaştığı “Erzincan leş ve keş yuvası derlerdi inanmamıştım” sözünden Erzincan’a hakaretten ceza verildi.
Konuyla ilgili Erzincan Dernekleri Federasyonu bir basın bülteni yayımladı. Bültende Modacı Barbaros Sanşal’a Erzincan’a hakaretten ceza verildiği belirtilerek şu açıklama yapıldı:
“Modacı Barbaros Sanşal sosyal medya hesabından paylaştığı “Erzincan leş ve keş yuvası derlerdi inanmamıştım” ifadesi üzerine Erzincan Dernekleri Federasyonu Başkanı Selahattin Ayvaz ve Başkan Yardımcısı Av. Batuhan Altındiş’in açtığı dava sonuçlandı. Sanşal’a önce 6 ay hapis cezası verildi, daha sonra ilgili yasa maddeleri uygulanarak cezası indirilerek 3 ay yirmi iki gün hapis cezası istinaf yolu açık olarak karara bağlandı.
Modacı Barbaros Şansal, 30.12.2019 tarihinde sosyal medya hesabından “Erzincan leş ve keş yuvası dedilerdi inanmamıştım.” diyerek tüm Erzincanlılara ve Erzincan da yaşayan insanlara hakarette bulunmuştu. Bu paylaşımı değerlendiren Erzincan Dernekleri Federasyonu yönetimi; Şüphelinin bu ifadelerinin bütün Erzincanlıları hedef aldığını ve Erzincan’ı aşağıladığını, bu ifadenin düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar vererek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 9 ay süren yargılamada 01.12.2020 tarihinde yapılan duruşmada dava karara bağlanarak;
“sanığın sübut bulan Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep Cinsiyet, Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Asağılama suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nın 216/2 maddesi gereğince suçun isleniş şekli, sanığın şahsi ve sosyal durumu, sanığın kastı göz önünde bulundurularak takdiren sanığın 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığa atılı suçun basit yargılama usulüne tabi suçlardan olduğu, Anayasa Mahkemesinin 25/06/2020 tarih, 2020/16 esas ve 2020/33 karar sayılı CMK'nın geçici 5/d maddesinin kısmen iptaline ilişkin kararıyla oluşan duruma göre sanığın cezasında CMK 251/3 maddesi uyarınca yüzde 1/4 oranında indirim yapılmak sureti ile sanığın 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına” karar vermiştir.
Kararın açıklanması üzerine Federasyon Başkanı Selahattin Ayvaz şu açıklamayı yapmıştır.
Erzincan ve Erzincanlıyla genelleme yapılarak ilgili bu tip yakıştırmalar affedilemeyecek ifadelerdir. Erzincan suç oranlaması bakımından Türkiye’nin en az suç işlenen şehridir. Erzincanlı ülkemizin tüm yörelerinde güvenilen, komşuluğundan memnuniyet duyulan insanlardır. Barbaros Sanşal’ın etki alanı, sosyal kişiliği dikkate alındığında halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği, şüphelinin fiili ile halkın bir kesimini aşağılamak suçunu işlediği açıktır. Sanşal’ın sosyal medya hesabı yaklaşık 500 bin kişi tarafından takip edilmektedir. Bu insanların Erzincan ve Erzincanlıyı böyle tanımasına izin veremezdik. Vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliği sağlamak için gösterdiğimiz çabaya herkesin özen göstermesini ve sorumluluk taşımasını bekliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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