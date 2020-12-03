Validen üs bölgesine ziyaret

Erzincan Valisi Mehmet Makas, üs bölgelerinde nöbet tutan askerleri ziyaret etti.



Vali Makas, Erzincan’ın Kemah ilçesi Alp Karakolu üs bölgesinde hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü 1688 rakımlı dağlarda nöbet tutan askerleri ziyaret etti.

Vali Makas, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ve İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile birlikte Alp Karakolu üs bölgesinde nöbet tutan askerleri ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Vali Mehmet Makas, vatan savunmasını canı pahasına yerine getiren Mehmetçikleri tebrik etti.

Askerler ile sohbet eden Vali Makas, bu sırada devlet büyüklerini cep telefonundan görüntülü olarak arayarak bulunduğu noktada nöbet tutan askerlerle görüştürdü.

Devlet büyükleri güvenlik güçlerine, “Milletimiz sizinle gurur duyuyor. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin selameti için gece gündüz demeden her türlü tehlikeye karşı dimdik ayaktasınız. Allah’ım sizlere güç kuvvet versin. Bütün kahraman Mehmetçiklerimize kolaylıklar diliyoruz” mesajını verdi.

Mevzileri gezdikten sonra bölge hakkında görevlilerden bilgi alan Vali Makas, askerler ile birlikte menemen yemeği yiyerek kara demlik çayı içti.

Gerek ülke dışında gerekse ülke sınırlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları, bölgedeki güvenlik güçlerinin azim ve kararlığı sonucu terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde edildiğine değinen Vali Mehmet Makas, tüm güvenlik güçlerine başarı ve kolaylıklar diledi.

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