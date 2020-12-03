Başsavcı Çiçekten Kaymakam Çelik’e ziyaret

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Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i makamında ziyaret etti.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Çiçek ziyarette Kaymakam Musa Kazım Çelik’e görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Çelik nazik ziyaretlerinden dolayı Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek'e teşekkür etti.

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