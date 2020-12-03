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Kaymakam Çelik, jandarma karakolunu ziyaret etti

İHA

Kaymakam Çelik, jandarma karakolunu ziyaret etti

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı Beşgöze Karakolunu ziyaret etti.
Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı Beşgöze Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek Karakol Komutan Vekili Jandarma Astsubay Üstçavuş Levent Karaca'dan bölge hakkında bilgi alan Kaymakam Çelik, karakol personeline görevlerinde başarılar diledi.

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