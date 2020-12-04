Kaymakam Çelik, yol emniyet kontrol noktası denetimi yaptı

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Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçe emniyet müdürlüğü yol emniyet ve kontrol noktasını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Uygulama esnasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Musa Kazım Çelik, korona virüs (Covid19) tedbirlerini hatırlatarak hayırlı yolculuklar diledi.

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