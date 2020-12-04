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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selçuk Aydın asaleten atandı

İHA

Bir süredir vekâleten Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevini yürüten Selçuk Aydın asaleten atandı.

Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selçuk Aydın asaleten atandı

Bir süredir vekâleten Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevini yürüten Selçuk Aydın asaleten atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığında çok sayıda atama gerçekleşti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre atama kararları arasında bir süredir vekâleten Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevini yürüten Selçuk Aydın’ın asaleten atanma kararı da yer aldı.

Selçuk Aydın kimdir?
1973 yılında Erzincan’da doğdu ilk ve orta öğrenimi Erzincan’da tamamladı. 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden birincilikle mezun oldu. 1996 yılında Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Trafolar montajı şantiye şefliği görevine başladı. Sivas Yıldızeli Yavi Beldesi iplik fabrikası işletme mühendisliği E.Ü.A.Ş Tercan hidro elektrik santrali Baş Mühendisliği Artvin Muratlı Hes servise alma ve işletme sorumluluğu görevlerinde bulundu. 2009 yılında özelleştirmeden dolayı Erzincan Çevre Orman İl Müdürlüğüne nakil oldu. 2010 yılında Mülga Çevre Orman İl Müdür yardımcısı olarak atandı, 2011 yılında iki bakanlığın birleşmesinden dolayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne araştırmacı olarak atandı. 2012 yılında Çed ve Çevre Şube Müdürlüğü görevine atandı. Müdür Yardımcılığı görevine atanarak aynı zamanda Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı ve Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi görevi yürütmekte olup; 16.08.2019 tarihi itibari ile İl Müdürlüğü görevine vekâleten atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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