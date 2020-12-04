Damızlık Düve Merkezinin ilk düveleri İsviçre’den geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Damızlık Düve Merkezinin ilk düveleri İsviçre’den geldi

İHA

Damızlık Düve Merkezinin ilk düveleri İsviçre’den geldi

Erzincan’da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından yapılan, 500 Başlık Düve Üretim Merkezinin soğuk iklime uyumlu ilk parti Simental cinsi düveleri İsviçre’den geldi.
İlk düvelerin gelmesi nedeniyle Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, birlik üyeleri ve basın mensupları inşaatı tamamlanan ve canlı hayvan alımının ilk partisi gerçekleştirilen Erzincan Damızlık Düve Merkezini ziyaret ettiler.
Konuyla ilgili bilgi veren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, "Son yıllarda giderek artan damızlık talepleri karşısında ülkemizde damızlık amaçlı işletmelerin kurularak sektörde yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ihtiyacı olan damızlıkların sağlanması önemli bir ihtiyaç haline geldi. Bu ihtiyaç sonucunda Bakanlar Kurulu’nun 2016 yılında aldığı Karar ile Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar yayımlanarak 500 başlık düve üretim merkezleri kurulmasının önü açıldı. Bu Kararlar ile gerek yurt içi ve gerekse yurt dışından temin edilecek damızlık vasfına sahip henüz tohum lama yaşına gelmemiş dişi materyal tohumlama yaşına kadar yetiştirilecek. Tohumlama sonrasında 37 aylık gebe düveler damızlıkçı işletmelere satılabilecek. Damızlık düve üretim işletmeleri Bakanlıkça belirlenecek olan; kültür ırkı hayvan varlığı yüksek, sütçü ve etçi ırkların daha çok yetiştirildiği hayvancılık potansiyeli yüksek olan illerde 500 baş ve üzeri kapasite şeklinde kurulabilecek. Ayrıca bu işletmeler yüzde 50 oranında hibe verilmesi yoluyla desteklenecek.
Tarım ve Orman Bakanlığımızca belirlenen illerde uygulamaya konulan damızlık düve merkezleri projesi kapsamında yapımı tamamlanan ve 3 ay sürecek olan hayvan alım işleminin ilk hayvanları bugün itibarıyla gelmiştir.
Ülkemizde 29 ilde birer adet kurulması planlanan ama Son Başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendinin talimatları ile Erzincan’a 2 adet tahsisi yapılan Damızlık Düve Merkezi projesinde Bakanlığımızca işletme binası inşaatı için 875 bin TL, makine ekipman alımı için 175 bin TL, canlı hayvan alımı için de 1.250.000 TL hibe desteği sağlanacaktır.” dedi.
Düvelerin gelmesiyle ilgili düzenlenen programda konuşan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğu, “Biz göreve geldikten sonra ahırın geliştirilmesi ve işlemin hızlandırılması için ilave kararlar aldık. Son 2 yıl içerisinde çalışmaları tamamladık. Erzincan’ımıza hayırlı olsun. Daha önceden tanıtım lansmanını yaptığımız 500 Başlık Düve Üretim Merkezimize bugün ilk hayvanları getirdik. Buraya yaklaşık 2 yıldır emek veriyoruz. Emeğimizin de karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Türkiye genelinde bu projeye müracaat eden yaklaşık 40’ın üzerinde ilimiz vardı. 8 il bu projeyi başarabildi. Bizde başaranlardanız. Projesi 500 başlık ama bizim kapasitemiz bin başa çıkabilecek kadar. İlk etapta çiftçimize damızlık hayvan verip onların süt verimiyle başarmak istediğimiz projelerimiz var. Yaklaşık 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli devlet her türlü imkanı sağlayacak. Dışarıdan ithalatı kesmenin hesabını yapıyoruz. İnşallah memleketimize başarılı olur” diye konuştu.
Erzincan Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay ise, “2017 yılında inşaatına başlamış olduğumuz işletmemiz yüzde 50 Ticaret ve Sanayi Odası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak yüzde 50 ortaklık ile kuruldu. Çiftçilerimiz ile yapılan anlaşma gereği süt karşılığı yurt dışından özellikle ilk etapta İsviçre, Almanya ve Avusturya’dan getireceğimiz 500 adet dişi hayvanların yavrularının alınarak yetiştirilmesi ve tekrar çiftçilerimize dağıtımlarını yapacağız. Burada amacımız hayvan ithalatını azaltmak. İnşallah bunu yapacağımız program çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Erzincan tarım ve hayvancılık şehri. Ahırın toplan kapalı alanı 5 bin 200 metrekare. Yapacağımız çalışmalar ile Erzincan’a istihdam sağlamış olacağız. Buranın toplam maliyeti hayvanlarla birlikte 14 milyonu buluyor. Tarım ve Orman Bakanlığının bir projesiydi. 8 il bu işi başardı. İlk etapta 53 büyükbaş hayvan geldi. Bu yıl sonuna kadar 500 başa tamamlanacak. Getirdiğimiz ve getireceğimiz hayvanlar Simental ve Mondofon cinsi düveler. Bakanlığımızın 2020 2021 programı kapsamında yüzde 40 hibeli. Amaç Erzincan’ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu bir kez daha ispatlamak. Bize destek verenlere teşekkürler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selçuk Aydın asaleten atandı
YEREL HABERLER Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selçuk ...
Kaymakam Çelik, yol emniyet kontrol noktası denetimi yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik, yol emniyet kontrol noktası denetimi ...
Sağlık Sen’den fazla mesai ücreti başvurusu
YEREL HABERLER Sağlık Sen’den fazla mesai ücreti başvurusu
Erzincan Valisi Makas´tan üs bölgesinde nöbet tutan askerlere ziyaret
YEREL HABERLER Erzincan Valisi Makas´tan üs bölgesinde nöbet tutan ...
Kaymakam Çelik, jandarma karakolunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik, jandarma karakolunu ziyaret etti
Başsavcı Çiçekten Kaymakam Çelik’e ziyaret
YEREL HABERLER Başsavcı Çiçekten Kaymakam Çelik’e ziyaret
Tercan Kaymakamlığından öğrencilere kaynak kitap desteği
YEREL HABERLER Tercan Kaymakamlığından öğrencilere kaynak kitap ...
Validen üs bölgesine ziyaret
YEREL HABERLER Validen üs bölgesine ziyaret
Erzincan’da Roma ve Bizans dönemine ait 351 adet sikke ile 166 adet tarihi obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Erzincan’da Roma ve Bizans dönemine ait 351 adet ...
Erzincan Belediyesi borçları yapılandırıyor
YEREL HABERLER Erzincan Belediyesi borçları yapılandırıyor
Erzincan’da 500 Başlık Düve Üretim Merkezinin ilk parti Simental cinsi düveleri İsviçre’den geldi
YEREL HABERLER Erzincan’da 500 Başlık Düve Üretim Merkezinin ilk ...
Modacı Barbaros Sanşal’a, Erzincan’a hakaretten ceza verildi
YEREL HABERLER Modacı Barbaros Sanşal’a, Erzincan’a hakaretten ceza ...
Kaymakam Arslantürk, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını denetleyerek köylerde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Arslantürk, sokağa çıkma kısıtlamasına ...
Baro Başkanı Aktürk: “Günlük hayata ve sosyal faaliyetlere etkin bir şekilde katılmak engelli bireylerimizin en doğal hakkıdır”
YEREL HABERLER Baro Başkanı Aktürk: “Günlük hayata ve sosyal ...
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
YEREL HABERLER Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
14 ve 15. dönem CHP Erzincan Milletvekili Çetinkaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 14 ve 15. dönem CHP Erzincan Milletvekili Çetinkaya ...
Erzincan’da karla karışık yağmur ve kar yağışı
YEREL HABERLER Erzincan’da karla karışık yağmur ve kar yağışı
Erzincan'da hareket halindeki tırın lastikleri yandı
YEREL HABERLER Erzincan'da hareket halindeki tırın lastikleri yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X