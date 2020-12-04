Erzincan Baro Ba\u015fkan\u0131 Adem Akt\u00fcrk, 5 Aral\u0131k T\u00fcrk Kad\u0131n\u0131na Se\u00e7me Se\u00e7ilme Hakk\u0131n\u0131n Tan\u0131nmas\u0131, Kad\u0131n Haklar\u0131 G\u00fcn\u00fc dolay\u0131s\u0131yla bir mesaj yay\u0131mlayarak, \u201cKad\u0131n\u0131n her \u015feyden \u00f6nce \u00f6zg\u00fcr birey oldu\u011funun kabul edilmemesi insan haklar\u0131n\u0131n ihlalinin \u00f6nlenmesinin \u00f6n\u00fcndeki en \u00f6nemli engeldir\u201d dedi. Ba\u015fkan Akt\u00fcrk, 5 Aral\u0131k T\u00fcrk Kad\u0131n\u0131na Se\u00e7me Se\u00e7ilme Hakk\u0131n\u0131n Tan\u0131nmas\u0131, Kad\u0131n Haklar\u0131 G\u00fcn\u00fc mesaj\u0131nda \u015fu g\u00f6r\u00fc\u015flere yer verdi: \u201c1930 y\u0131l\u0131ndan itibaren \u00e7\u0131kart\u0131lan bir dizi yasa ile \u00f6nce Belediye se\u00e7imlerine kat\u0131lma sonra k\u00f6ylerde muhtar olma, ihtiyar meclisine se\u00e7ilme hakk\u0131n\u0131 elde eden kad\u0131nlar\u0131m\u0131z; 5 Aral\u0131k 1934\u2019de Anayasam\u0131zda ve Se\u00e7im Kanununda yap\u0131lan de\u011fi\u015fikliklerle milletvekili se\u00e7me ve se\u00e7ilme hakk\u0131na kavu\u015fmu\u015flard\u0131r. Bu nedenle bu tarih \u201cKad\u0131n Haklar\u0131 G\u00fcn\u00fc\u201d olarak kullan\u0131lmaya ba\u015flan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Cumhuriyetin ilan\u0131 ile birlikte kad\u0131nlar\u0131m\u0131z \u00e7ok \u00f6nemli siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde etmi\u015flerdir. \u00c7a\u011fda\u015f medeniyet seviyesine ula\u015fmak i\u00e7in kad\u0131n\u0131 ve erke\u011fi e\u015fit yurtta\u015f yaratman\u0131n gerekli oldu\u011funa inanan T\u00fcrkiye Cumhuriyeti\u2019ni kuran irade ve bu iradenin \u00f6nderi Mustafa Kemal Atat\u00fcrk sayesinde kad\u0131nlar\u0131m\u0131z bir\u00e7ok geli\u015fmi\u015f \u00fclkeden \u00f6nce bu haklar\u0131n\u0131 elde etmi\u015flerdir. Nitekim kad\u0131nlar\u0131m\u0131z\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ilk genel se\u00e7im olan 8 \u015eubat 1935 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lan TBMM 5.d\u00f6nem se\u00e7imlerinde, 17 kad\u0131n milletvekili TBMM\u2019ne girmi\u015ftir. Bug\u00fcn ise n\u00fcfusumuzun yar\u0131s\u0131n\u0131 kad\u0131nlar olu\u015fturmakta olmas\u0131na ra\u011fmen kad\u0131nlar\u0131m\u0131z\u0131n fiili olarak \u201ce\u015fit yurtta\u015f\u201d olamad\u0131klar\u0131 a\u00e7\u0131kt\u0131r. F\u0131rsat e\u015fitli\u011finin sa\u011flanamamas\u0131, kad\u0131n istihdam\u0131n artt\u0131r\u0131lmamas\u0131, siyasi karar alma mekanizmalar\u0131n\u0131n i\u00e7inde kad\u0131n\u0131n yeterince yer almamas\u0131, kad\u0131n\u0131n insan haklar\u0131n\u0131n ihlaline devam etmesine neden olmaktad\u0131r. Kad\u0131n\u0131n her \u015feyden \u00f6nce \u00f6zg\u00fcr birey oldu\u011funun kabul edilmemesi kad\u0131n\u0131n insan haklar\u0131n\u0131n ihlalinin \u00f6nlenmesinin \u00f6n\u00fcndeki en \u00f6nemli engeldir. Bu nedenle bireylerin ve toplumun zihniyet d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcn\u00fc sa\u011flayacak bilimsel \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n ve hukuki de\u011fi\u015fikliklerin yap\u0131lmas\u0131 zorunludur. Kad\u0131n, erkek e\u015fitli\u011fini sa\u011flayacak, k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n kesintisiz e\u011fitim yapmas\u0131na olanak sa\u011flayacak, kad\u0131n istihdam\u0131n\u0131 art\u0131racak bir dizi yasan\u0131n \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131, yine erken ya\u015fta evlenmelerin kad\u0131n\u0131n \u015fiddet, taciz g\u00f6rmesine engel olacak e\u011fitimlerin verilmesi ve yasalar\u0131n buna g\u00f6re d\u00fczenlenmesi gereklidir. Kanunlar\u0131n \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131nda meclisteki kad\u0131n milletvekillerinin katk\u0131s\u0131n\u0131n \u00e7ok daha etkin olmas\u0131 gerekmektedir. Kad\u0131n\u0131n insan haklar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcndeki engellerin kalkmas\u0131, yasal de\u011fi\u015fikliklerin yap\u0131lmas\u0131, kad\u0131nerkek e\u015fitli\u011fini sa\u011flayacak toplumsal d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcn sa\u011flanmas\u0131 i\u00e7in; Erzincan Barosu olarak d\u00fcn oldu\u011fu gibi bug\u00fcn de \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za ve m\u00fccadelemize devam edece\u011fiz.\u201d