Erzincan’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Türkiye genelinde 56 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi sonrasında Erzincan’da cadde, sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Erzincan’da büyük oranda uyuldu.

Erzincan’da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar boş kaldı. Ana arterler üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kavşak, cadde girişlerinde önlem alarak sokakta bulunan araçlarla yayaların belgelerini ve kimliklerini kontrol etti.

4 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatlerinde faaliyet gösterebiliyor.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

İçişleri Bakanlığınca tüm Türkiye’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Erzincan’da kuralları ihlal eden az sayıda kişiye de para cezası kesildi. Kısıtlamadan muaf olan kişiler için toplu taşıma araçları sınırlı hizmet verirken, polisin şehir merkezinde denetimleri sürüyor.

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