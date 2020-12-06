Kaymakam Çelik’ten kısıtlama denetimi

Tercan Kaymakam Musa Kazım Çelik, ilçede korona virüs tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.
Sokağa çıkma kısıtlamasına Tercan’da büyük ölçüde uyulduğu gözlenirken Kaymakam Çelik, 10.00 17.00 saatleri arasında açık olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçileri denetledi.
Kaymakam Musa Kazım Çelik, hizmet veren esnaflara korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında maskemesafe ve temizlik kurallarını hatırlatarak hayırlı bol kazançlar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.