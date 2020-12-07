Vali Makas, polis uygulama noktaları ve 112 Çağrı Merkezini ziyaret etti

Erzincan Valisi Mehmet Makas sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda uygulama noktalarında çalışan güvenlik güçlerine ve 112 Çağrı Merkezi personellerine ziyarette bulundu.
Ziyarette görevli personellerle sohbet eden Vali Mehmet Makas, çeşitli ikramlarda bulunarak kolaylıklar diledi.
Vali Mehmet Makas, denetimlerin sıkı tutulmasını ve her fırsatta maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda vatandaşlarımıza uyarılarda bulunulmasını istedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.