Erzincan’da ''En İyi Narkotik Polisi: Anne'' projesi kapsamında annelere yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocuklar ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesi kapsamında Erzincan’da yaklaşık bin anne bilgilendirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Erzincan’da çeşitli tarih ve mekanlarda 985 anne ve anne adayına, sosyal mesafe kuralları gözetilerek, maske takılarak ve hijyen kurallarına uygun şekilde NarkoRehber semineri düzenlenerek, ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’ projesine ilişkin bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı.

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