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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2020 yılı son meclis toplantısı yapıldı

İHA

2020 yılı son meclis toplantısı yapıldı

Erzincan İl Genel Meclisi’nin 2020 yılı son toplantısı İl Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında gerçekleşti. Köylerde yapımı devam eden yatırımların yanı sıra, içme suyu, kanalizasyon, yol ve düzenleme çalışmalarının görüşüldüğü toplantılar 5 gün sürdü. Başkan Yıldız, 2020 büyük bir başarı ile tamamladıkları 2020 yılı çalışma programında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Toplantı da alınan kararlar şöyle; “Çayırlı İlçesi İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programında ki işlerden arta kalan 145.000,000 TL. ödeneğin 120.000,00 TL.sinin Çayyazı Köyü Karamelik Mezrası sulama kanalı yapımı işinde, 25.000,00 TL.sinin ise Harmantepe Köyü köy konağı yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis edilmesine, söz konusu 145.000,00 TL. ödeneğin Çayırlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkalığı hesaplarına gönderilmesine,
İl Genel Meclisi’nin 07.02.2020 tarih ve 61 sayılı kararı gereğince İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programına alınan,
Kemah İlçesine bağlı Bozoğlak Şikar Yolu Yol Onarımı: Yol sathı kaplamalı asfalt olup, onarım yapılması halinde mevcut yolun bozulacağından dolayı onarımına ihtiyaç bulunmadığı,
Kemah İlçesine bağlı Akbudak Köyü yol Onarımı: Mevcut yol, kısmen sathı kaplamalı asfalt, kısmen de stabilize yol olup onarıma ihtiyaç bulunmadığı.
Tercan İlçesine bağlı Gevenlik Köyü Köprü yapımı işi: Köprü yapılması istenilen yerin giriş ve çıkış bölümleri tapulu arazi olduğundan dolayı yapılamadığı,
Tercan İlçesine bağlı Yaylım İnaklı Mez.Yol Güzergâh Değişimine ihtiyaç olmadığı,
Tercan İlçesine bağlı Ilısu Köyü Yukarı Tepecik Mez. Yol Onarım işi: Onarım yapılmasına ihtiyaç olmadığı,
Tercan İlçesine bağlı Yaylım Göncikan Mez.Yol güzergâh Değişimi işi: Yol güzergâh değişimi yapılmasına ihtiyaç olmadığı,
Tercan İlçesine bağlı Yaylım Gençali Mez.Yol güzergâh Değişimi işi: Yol güzergâh değişimi yapılmasına ihtiyaç olmadığı,
Otlukbeli İlçesine bağlı Ağamçağam Köyü yayla yolunun stabilize yapılması: Söz konusu yol idaremiz görev alanında bulunmadığı,
Küçük Otlukbeli ve Mezraları yollarının stabilize yapılması: Mevcut yolda stabilize çalışması yapılmasına ihtiyaç olmadığı,
Otlukbeli İlçesine bağlı Ördekhacı Köyü yolunun stabilize yapılması: Mevcut yolda stabilize çalışması yapılmasına ihtiyaç olmadığı,
Bahse konu işlerin Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, belirtilen gerekçelerine binaen İl Özel İdaresi 2020 yılı çalışma programından çıkarılmasına, söz konusu işlerin İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırım programında tekrar değerlendirilmesine,
Otlukbeli İlçesi Yeniköy ve Ağamçağam Köyleri menfez ve yol geçişlerinde kullanılmak üzere korige boru alımı için Otlukbeli Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına 25.000,00 TL. ödeneğin gönderilmesine,
İl Özel İdaresinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan Memur personel ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince görev yapan Sözleşmeli Personele 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere ilk yapılacak Mahalli İdareler seçimlerine kadar en yüksek Devlet memuru maaşının yüzdesel oranına göre Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine ve yetkili sendika veya sendikalar ile Sosyal Denge sözleşmesi imzalamak üzere Üst Yönetici Sıfatıyla İl Valisine yetki verilmesine,
Merkez Ekmekli Köyü Bağlarbaşı ve Kirkoru mevkii ile Elmaköy Köyü Palanga mevkiinde olan yolların stabilize işlerinin İl Özel İdaresi araçları ile yapılmasına,
İl Genel Meclisinin 08.05.2020 tarih ve 88 sayılı kararı ile Erzincan Çardaklı projesi, Erzincan Barajı ve Erzincan ovası P1, P2 ve P3 pompaj bölgesi ile Sol Sahil Ana Cazibe Sulaması, Mollaköy pompaj sulaması, Konakbaşı sulaması, Mercan sulaması ve Uluköy (Şıhlı) Bölgelerinde bulunan tarım arazilerine su temini ve dağıtımı görevi İl Özel İdaresi tarafından yürütülmektedir. Buna göre hazırlanan sulama yönergesinin kabulüne,
Üzümlü İlçesi Karacalar Köyünde 13.03.1992 tarihinde meydana gelen deprem afetinden dolayı konutları yıkıkağır derecede hasar gören afetzedelerden 7269 sayılı Kanun gereği hak sahibi kabul edilen ailelere yeni yerleşim yerinde afet konutları yapılmış ve teslim edilmiş olduğu belirtilerek Afet konutları yerleşim yeri planı içerisinde 136 ada, 3456 ve 137 ada, 1 numaralı parselleri kapsayacak şekilde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Afetzede Yerleşim Yeri Plan değişikliğinin onaylanması ile ilgili konunun 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun’unun 16. maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine,
İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programında yer alan İlimiz İliç İlçesi Çaltı Köyü içme suyu ishale hattı yapımı işinin ödenek yetersizliği nedeniyle 2020 yılı çalışma programında çıkarılarak İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırım programında değerlendirilmesi ile ilgili konunun 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun’unun 16. maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Üzümlü İlçesi Karaya Köyü Çermik Mevkii, 2366 parsel, 2442,15 m yüzölçümlü üzerinde tek katlı betonarme bina ve müştemilatı (Kamelyalar) bulunan (Çermik Sosyal Tesisleri) taşınmazın 7 yıl süre ile kiraya verilmesi için İl Encümenine yetki verilmesine, ancak söz konusu tesisler için ihtiyaç duyulan yatırımların yapılabilmesi için çeşitli (fonhibe) kuruluşlarından yatırım desteği projelerinin 3 yıl içerisinde gerçekleştirilememesi durumunda kira süresin 3 yıl sonunda sona erdirilmesine,
Üzümlü İlçesi Karakaya Köyü 283 ada, 15 parsel numaralı ve mülkiyeti Erzincan İl Özel İdaresi ve Hissedarlarına ait taşınmaza 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi ve 2981/3290 sayılı Yasanın Ek1.maddesine göre İmar Uygulaması işleminin yapılmasına,
İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programında yer alan, İlimiz Kemah İlçesi Elmalı Köyü kanalizasyon işi için ayrılan 168.000,00 TL.nin Boğaziçi Köyü asfalt yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Kemah İlçesi Dikyamaç Köyü ile Çay Mezrası arasında kalan yolun bozulan kısımlarının kış başlamadan İl Özel İdaresi araçları ile stabilize çalışmalarının yapılmasına, İlimiz Otlukbeli İlçesi Ördekhacı Köyü Bayburt yol güzergahında bulunan köy yolunun kumlama çalışmalarının İl Özel İdaresi araçları ile yapılmasına,
Merkez ve İlçelerdeki tarımsal sulama kanallarının mevcut hali ve yapılması gereken ek kanalların tespitlerinin yapılması ile ilgili konunun 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun’unun 16. maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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