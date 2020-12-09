TÜBİTAK Proje Yarışmasında Türkiye birincisi olan öğrenciler ödüllendirildi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, TÜBİTAK Proje Yarışmasında “Piezo Jeneratör İle Enerji Hasadı" isimli projeleri ile fizik kategorisinde Türkiye birincisi olan öğrencileri ödüllendirdi.

Bu yıl 14’ncüsü düzenlenen TÜBİTAK Ortaokullar Arası Proje Yarışmasında Erzincan’dan Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu öğrencileri Hüseyin Mutlu ve Saygın Can Uslu Fen Bilimleri Öğretmenleri Hamza Albayrak'ın önderliğinden geliştirmiş oldukları "Piezo Jeneratör İle Enerji Hasadı" isimli projeleri ile fizik kategorisinde Türkiye birinciliği kazandı.

Titreşime bağlı olarak çalışan 3 piezo levha, yay düzenekleri ve asimetrik bir çubuk bulunuyor. Asimetrik çubuk en ufak bir titreşimde dahi sallanarak piezo levhaya kalp masajına benzer bir baskıyı sürekli bir şekilde uygulayabiliyor. Proje kapsamında üretilen jeneratör ile deniz, göl gibi su sistemlerinde kıyıya bağlı kalmadan elektrik üretilebilmekte.

Vali Mehmet Makas, toplam 16 bin 512 proje arasından birinciliği elde eden öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik ederek hediye verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında; İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, danışman öğretmen Hamza Albayrak, öğrenciler, Hüseyin Mutlu ve Saygın Can Uslu ile bir araya gelen Vali Makas, TÜBİTAK Ortaokullar Arası Proje Yarışmasında Erzincan’ı temsil eden Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve idarecilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’den Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarına yönelik brifing alan Vali Mehmet Makas, brifingin ardından kurum çalışanlarını da ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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