Baro Başkanı Aktürk: “İnsan hakları; onurlu, eşit ve özgür yaşanmaktır”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı yayımlayarak, “İnsan hakları; onurlu, eşit ve özgür yaşanmaktır” dedi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Aralık 1948 yılında kabul edildiğini belirten Aktürk, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Beyanname, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Ülkemiz; Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer almış ve insan hakları konusundaki önemli sözleşmelerin büyük bölümüne imza koymuştur. Tüm insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakların güvence altına alınması, geliştirilmesi, tüm dünyada insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması bakımından, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

İnsan hakları; onurlu, eşit ve özgür yaşanmaktır. İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin; her ülkede benimsenmesi ve uygulaması gereken evrensel değerler olduğu gerçeği, ülkemizde de tam anlamıyla özümsenmiştir. 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 95'inci maddesine göre; hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve kavramlara işlerlik kazandırmak, baroların asli görevlerindendir. İnsan haklarının, temel hak ve hürriyetlerinin güvencesi; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir. Hukuk devletinin de belirleyici unsurları kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığıdır.

Hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunmak, kuvvetler ayrılığı ile yargının bağımsızlığı için mücadele etmek; Baromuzun en temel görevidir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 72. yıl dönümünün tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. İnsan hak ve özgürlüklerinin herkes için korunup hayata geçirildiği, savaşsız bir dünya dileğiyle; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutlarım.”

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