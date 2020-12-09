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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: “Yerel esnafa sahip çık”

İHA

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: “Yerel esnafa sahip çık”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Tanoğlu, pandemi sürecinde yerel esnafa sahip çıkılması çağrısında bulundu.
Tanoğlu, düzenlediği basın toplantısında şu açıklamayı yaptı:
“Bildiğiniz üzere tüm dünyada ülkemizin de içinde bulunduğu büyük bir salgın yaşıyoruz. Bu dönemde en çok etkilenen işletmelerin küçük ve orta ölçekli yerel esnaflar olduğu aşikardır. Üyelerimiz günlerce işletmelerini kapatmak zorunda kalmış, çoğu zaman günlük giderlerini bile karşılamakta zorluk çekmişlerdir. Erzincan iş dünyasının temsilcisi olan Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlerin öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla üretim ve ticari anlamda faaliyet gösteren üyelerimize Nefes Kredisi, Kısmi Çalışma Ödenekleri ve hükümetimiz tarafından destekler verildi. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen Nefes Kredisinde, odamızın kaynağının yüzde doksanını kredi olarak kullandırdık. Bizim aracılığımızla piyasaya sürülen sıcak para miktarı yaklaşık 20 milyon lirayı buldu. Esnafımız bir nebze olsun nefes aldı ama bu destekler yine de yeterli değil. Verilen desteklerle beraber en büyük destekçilerinin bizler olması gerekmektedir. Bu günlerde Erzincan’daki yerel esnaflarımızdan alışverişlerimizi yaparak onların zor günlerde yaşadığı sıkıntıların önüne geçelim. Her zaman bizlerin yanında olan yeri geldiğinde veresiye defterini açan, “yoksa sonra verirsin” diyen, "gel bir bardak çayımı iç" diyerek muhabbetini esirgemeyen, cenazemizde, düğünümüzde yanımızda olan, mahalleyi, sokağı gözetleyen, çocuklarımızı kollayan esnafımıza sahip çıkma zamanıdır. Erzincan halkı bugüne kadar hem devletine hem de şehrine her daim desteğini vermiştir. Esnafımıza yerelde ne kadar çok sahip çıkarsak paramızın Erzincan’ımızda kalmasını, yerelden ekonomiye destek verilmesini sağlamış oluruz. Bizler Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak yürüttüğümüz projelerde, Düve Üretim Çiftliği ve Süt İşleme Tesisi projelerimizde de tek amacımız yerel üretimi kalkındırmak olmuştur. Şehrin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak amacıyla yerel ekonominin canlanması gerektiğini düşünüyoruz. Çok fazla açılan zincir mağazalar sebebiyle üyelerimiz satışlarında düşüş yaşamakta ve yine bu zincir mağazalardaki maliyeti düşük ürünlerle rekabet edemeyecek durumdadırlar. Dolayısıyla yerel esnafı desteklemek hepimizin boynunun borcudur. Bizler TOBB ve ilgili bakanlıklarla sürekli istişare halindeyiz. Yerel sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi sürekli kendilerine iletmekteyiz. Yakın zamanda maliyetlerin yüksek olması nedeniyle vergi, SGK, BAĞKUR gibi ödemelerin ertelenmesini talep etmiştik. Bu talebimizin karşılığında Oda aidatlarımızı da kapsayacak şekilde yapılandırma imkanı sunuldu. Bu süreci hep birlikte el ele atlatacağız. Bu vesileyle içinden geçtiğimiz bu zor günlerde esnafımızın yanında olalım. Alışverişlerimizi yerel esnaftan yapalım. Yerel esnafımızın elini hiçbir zaman bırakmamak adına çağrımıza vereceğiniz destekten dolayı şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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