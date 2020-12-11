Elazığ’dan gelen dalgıç ekibi Fırat Nehri'nde arama yaptı Kemaliye’de aracı yanmış halde bulunan kuyumcudan 16 gündür haber alınamıyor

Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesinde aracı tamamen yanmış halde bulunan kuyumcudan 16 gündür haber alınamıyor. Elazığ’dan gelen dalgıç ekibi Fırat Nehri'nde arama yaptı.

Alınan bilgiye göre, Kemaliye’de kuyumculuk yapan İsmail Sezgin (76), 24 Kasım 2020 tarihinde Adak köyündeki evinden ilçedeki kuyumcu dükkanına gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. O günden sonra İsmail Sezgin’den yakınları haber alamadı. Bunun üzerine yapılan aramada Sezgin’e ait otomobil aynı gün tamamen yanmış halde Kemaliye yolu üzerinde bulundu.

16 gündür haber alınamayan İsmail Sezgin’in bulunması için güvenlik güçlerince arama çalışmaları sürdürülürken, Elazığ’dan gelen balık adamlar da Recep Yazıcıoğlu Köprüsünün altında Fırat Nehri boyunca tarama yaptı.

Şu ana kadar Sezgin’e ait bir bulguya rastlanmadı.

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