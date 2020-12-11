Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son üç aylık kuraklık durumu ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden haritalar yayınlandı. Yayınlanan haritalara göre, Türkiye’nin önemli bir bölümünün yağış almadığı ve şiddetli kuraklık yaşandığı görüldü. Yağışların giderek azalması büyük bir kuraklık tehdidi oluştururken, uzmanlar da bu konu hakkında açıklamalarda bulunarak yaşanan kuraklığa dikkat çektiler. Yayınlanan haritada Erzincan’da şiddetli kurak (acil durum) durumunu gösteren kahverengi renklendirmede yer aldı.

Yaşanan kuraklık nedeniyle bugün Diyanet İşleri Başkanlığınca, Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı.

Hutbede, “Son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, Cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum” denildi.

Su gibi bir hazineye paha biçilemeyeceği vurgulanan hutbe şöyle:

Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez.

Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir: Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun!

Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim.

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