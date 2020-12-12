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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

İHA

Erzincan’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonları getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına, Erzincan’da büyük oranda uyuldu.
Ülke genelinde 11 Aralık 21.00'de başlayan ve 14 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Erzincan’da cadde, meydan, sokaklarla tarihi alanlarda sessizlik sürüyor.
Güvenlik güçlerince, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyor.
Vatandaşlar kurallara riayet edip evlerine kapanırken, kentin en işlek meydan ve caddeleri kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Kısıtlamanın birinci gününde sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araç ve yayaları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Polis ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.
Öte yandan Erzincan’da, korona virüs tedbirleri kapsamındaki uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak dostları unutulmadı.
Sokak hayvanlarının mağdur olmaması amacıyla, belediye ekipleri tarafından sokak hayvanlarını beslemek için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından kentin dört bir tarafında belirlenen noktalara yemler bırakılarak bu süreçte yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi.
Belediye yetkilileri, “Sokaktaki dostlarımızı insani, vicdani ve kurumsal olarak sahiplenmek, onların varlıklarını kabul etmek ve asla ama asla şiddete geçit vermemek vazgeçilmez sorumluluğumuzdur. Bunun için sokaktaki dostlarımızı yalnız bırakmıyor, onların yaşamlarını en iyi biçimde sürdürmeleri için gerekli şartları oluşturuyoruz. Personellerimizle sabahın erken saatlerinden itibaren yemlere çalışmalarına başladık. Bu süreçte sizler evlerinizdeyken onlar bize emanet. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de bütün ihtiyaçlarını karşılayarak onların yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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