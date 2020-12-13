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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da kar ve tipiden 6 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Erzincan’da kar ve tipiden 6 köy yolu ulaşıma kapandı

Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu Erzincan’da 6 köy yolu ulaşıma kapandı.
Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında seyrettiği Erzincan’da yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışı etkili oluyor. Kar ve tipi dolayısıyla Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 5, Kemaliye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde bugün hava parçalı çok bulutlu, Erzurum ve Erzincan’ın güney kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı olarak geçeceği; yağışların Erzurum’da karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, Erzincan’da ise yağmur, yüksekleri ise karla karışık yağmurlu olarak geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği belirtildi.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
“Buzlanma ve don uyarısı”
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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