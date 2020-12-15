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Erzincan’da tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

İHA

Erzincan’da tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Erzincan’ın Kemah ilçesinde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesi kapsamında yapılan çalışma neticesinde; Kemah ilçesi Gediktepe Köyünde, Z.A., A.Ç., E.S., H.Ö. ve O.K. isimli şahıslar 2803 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 3’ üncü maddesi kapsamında “İzinsiz Kazı” yaptıkları tespit edilerek suçüstü yakalandı.
Olay yerinde 46 adet patlamaya hazır elektrikli fünye, 2 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet benzin ile çalışan hilti, 2 adet hilti ucu, 2 adet 12 volt akü, 4 adet murç, 1 adet keser, 1 adet metal detektörü, 4 litre benzin, ve 30 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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