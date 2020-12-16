Diyetisyen Büşra Gümüşsoy: “Günümüzde maalesef çok yanlış diyet programları uygulanmaktadır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyetisyen Büşra Gümüşsoy: “Günümüzde maalesef çok yanlış diyet programları uygulanmaktadır”

İHA

Diyetisyen Büşra Gümüşsoy: “Günümüzde maalesef çok yanlış diyet programları uygulanmaktadır”

Hastalıklardan korunmada sağlıklı beslenmenin önemine değinen Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Diyetisyen Büşra Gümüşsoy, “Günümüzde maalesef çok yanlış diyet programları uygulanmaktadır” dedi.
Erzincan İl Müftülüğünce sosyal medya üzerinde düzenlenen ve moderatörlüğünü Erzincan İl Müftü Yardımcısı Ayşe Yılmaz’ın yaptığı programda sağlıklı beslenmenin önemi hakkında bilgiler aktaran Diyetisyen Büşra Gümüşsoy, belli başlı besin gruplarını diyete eklemek gerektiğini belirtti.
Covid19’un bir pandemi olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildiğini kaydeden Diyetisyen Büşra Gümüşsoy, “Maalesef belli bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak sağlıklı beslenen bireylerde bağışıklık sistemlerini güçlendirdiklerinde Covid19 ile daha iyi savaştıklarını gördük. Peki Covid19 ile mücadelede belli bir besin var mıdır? Yoktur. Allah’ın bize verdiği tüm nimetlerden yararlanarak verilen tüm besinleri ayrı ayrı diyetimize uyguladığımızda aslında bağışıklığımızı güçlendirdiğimizi görüyoruz.” dedi.

“Günümüzde maalesef çok yanlış diyet programları uygulanmaktadır”
Diyetisyen Büşra Gümüşsoy, “Tabii ki belli başlı besinleri de bu süreçte eklememiz bizim açımızdan iyi olacaktır. Bunlar nelerdir; yaban mersini, zerdeçal, brokoli, ıspanak, zencefil, sarımsak, yeşil çay, badem ya da asitli meyveler dediğimiz portakal, mandalina, greyfurt, kivi gibi meyveleri eklediğimizde diyetimiz daha güçlü hale gelecektir. Ama genel anlamda baktığımızda diyet konusunda kendimizi sınırlamamamız gerekiyor. Belli başlı besin gruplarını diyetimize eklememiz gerekiyor. Diyet dediğimizde aklımıza zayıflama gelmemeli. Bütün besin gruplarını belli bir derecede kendi yaşımıza, cinsiyetimize, boyumuza uygun şekilde almamız gerekiyor. Bu da ancak diyetisyenlerin verdiği belli diyet listelerinde belli programlarla oluşmaktadır. Günümüzde maalesef çok yanlış diyet programları uygulanmaktadır. Kısıtlı kalorili diyetler uygulanmaktadır. Bunları kesinlikle önermiyoruz. Ben önce dört yapraklı yoncadan bahsetmek istiyorum. Dört yapraklı yoncaya dikkat etmemiz gerekiyor, yalnızca bir besine odaklanmamamız gerekiyor. Süt ve süt ürünleri grubu, et ve et ürünleri grubu, kurubaklagil grubu da et grubuna dahil oluyor. Ekmek grubu ve sebze meyve grubu. Ben masaya oturduğumda bu dört grup masada bulunuyor mu? Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani sadece bu saydıklarımızdan birine odaklanmamamız gerekiyor. Yine diyette en büyük yanlışlardan birisi ekmek grubundan kaçmak. Ekmek grubunda B grubu vitaminleri bulunuyor ve bunları tüketmediğimizde maalesef bağışıklık sistemimiz zayıflıyor. Bütün danışanlarıma aynı şeyi söylüyorum her öğününüzde bu dört besin grubu mutlaka bulunması gerekiyor. Daha sonra ayrıntıya indiğimizde günlen en az iki porsiyon sebze diyetimizde yani sağlıklı beslenme öğütümüzde bulunma gerekiyor. Meyve grubu günde beş porsiyon olması gerekiyor. Aynı şekilde kuru baklagiller haftada 23 kez kesinlikle tüketilmesi gerekiyor. Maalesef çalışan bayanlarımızda bunun pişmesiyle ilgili sıkıntı olduğu için daha önceden haşlanarak buzluğa konulduğunda kısım kısım tüketilmesi de uygundur ve kuru baklagilleri haşladığımız suyu atmadan diğer yemeklerimize de ilave edersek vitaminlerimizi daha verimli şekilde alabiliriz. Daha sonrasında omega 3 tüketimi de bağışıklık sistemimiz için çok önemli. Hafta da 2 kez balık tüketimi öneriyoruz. Ülkemizde bu tüketim maalesef çok az. EPADHA içeren balık yağını balık tüketmeyen bireylere öneriyoruz. Daha sonra keten tohumu da omega 3 desteği için çok önemli. Her gün beslenmemize bir yemek kaşığı kadar keten tohumu salatalara, yemeklere eklememizde sağlığımız açısından çok çok önemli. Zeytinyağı noktasına baktığımızda salatalarda yemeklerimizde doğal sızma zeytinyağı kullanımı yine bağışıklığımız açısından çok önemli. Protein tüketimi de çok önemlidir. Bağışıklık hücrelerimiz, savunma mekanizmasını oluşturan antikorlar için kaliteli protein almamız gerekiyor. Bunun için de süt grubuna dikkat etmemiz gerekiyor. Süt grubu tüketirken probiyotik takviyeli yoğurt yine bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde çok etkili. Ne tüketimi sınırlı besinlerde ne de bu covid19 sürecinde özellikle şekerden tuzdan ve donmuş yağdan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü araştırmalar diyor ki şeker, tuz ve donmuş yağ bağışıklık sistemimizi çökertiyor ya da gelişimini engelliyor. Bu sebepten kaynaklı günde sadece bir çay kaşığı kadar tuz tüketimine dikkat etmemiz lazım. Şekerli yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Yine covid19 ile alakalı dikkat etmemiz gereken başka bir konu da yemeklerin temizliği ve hijyeni. Özellikle et ürünlerinde ilk sıcaklığa ve pişirme sürelerine çok dikkat edelim. Yemeklerimizi 565 santigrat derece sıcaklıklarda bekletmeyelim. Mikroorganizmalar bu sıcaklık arasında üreme yaparlar. Yemek piştikten sonra 4 derece dolapta bekletelim yahut sıcak olarak tüketimini yapalım. Pişmiş yemekleri 2 saatten fazla oda sıcaklığında bekletmeyelim. Yine bu covid19 sürecinde vitamin mineral alımına dikkat çekmek istiyorum. Özellikle C vitamini, D vitamini, çinko, selenyum alımına dikkat etmemiz gerekiyor. Güneş ışığından faydalanamadığımız bu günlerde D vitamini alımına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli bir nokta su tüketimi. Su tüketimi bağışıklığımız için, aldığımız medikal ilaçların toksinlerini atmamız için çok önemli. Diyoruz ki günde en az 2 litre ya da aldığım kalori başına 1 milim su tüketimi gerekiyor. Aynı şekilde kilo başına en az 30 milim su tüketimi gerekmektedir.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Anadolu’da sisten görüş mesafesi 10 metreye düştü
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da sisten görüş mesafesi 10 metreye ...
Erzincan’da 3.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Erzincan’da 3.1 büyüklüğünde deprem
Erzincan’da her 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sosyal mesafe gözetilecek
YEREL HABERLER Erzincan’da her 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde ...
Erzincan’da tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Erzincan’da tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan ...
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Sıfır ...
Erzincan'da 2020 Kasım ayında 390 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzincan'da 2020 Kasım ayında 390 konut satıldı
Kış ayında sağanak yağış şaşırttı
YEREL HABERLER Kış ayında sağanak yağış şaşırttı
Doğu Anadolu’da kar, kış
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da kar, kış
Sokağa çıkma kısıtlamasında jandarma ve polis ekmeğini sokak hayvanlarıyla paylaştı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında jandarma ve polis ...
Köylerdeki vatandaşlara ekmeği jandarma ulaştırdı
YEREL HABERLER Köylerdeki vatandaşlara ekmeği jandarma ulaştırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X