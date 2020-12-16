Valinin "Maskeni Tak, Güvende Kal" çağrısına çocuklardan cevap

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan Valisi Mehmet Makas’ın 5 gün önce yaptığı "Maskeni Tak, Güvende Kal" çağrısına çocuklardan cevap geldi. Çocuklar, “Vali amca mesajınızı aldım maskemi taktım” dedi.

Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid 19) salgını karşısında Erzincan’da da tedbirler titizlikle uygulanıyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıklıkla vurgu yapılırken Erzincan Valisi Mehmet Makas, 11 Aralık 2020 tarihinde sosyal medya üzerinden çocuklara yönelik "Maskeni Tak, Güvende Kal" çağrısında bulunmuştu.

Vali Makas’ın çağrısına kayıtsız kalmayan çocukların verdiği cevaplar video klip haline getirilerek sosyal medya üzerinden yayınlandı.

Çocuklar, verdikleri cevapta “Vali amca mesajınızı aldım maskemi taktım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.