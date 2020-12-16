Erzincan’da yol ve kaldırım çalışmaları

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaz mevsimi boyunca sürdürülen yol ve kaldırım çalışmaları havaların soğumasına rağmen devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekibi Akşemsettin Mahallesi 666. Sokak ve Yunus Emre Mahallesi 554. Sokakta imar planı doğrultusunda yeni yollar açarak stabilize çalışmaları yapıyor.
İnşaat ekipleri ise yol bakım onarım çalışmaları kapsamında Demirkent Mahallesi 109. Sokak, Hamidiye Mahallesi 255. Sokak ve 290. Sokaklarda parke çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.