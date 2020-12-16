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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da yol ve kaldırım çalışmaları

İHA

Erzincan’da yol ve kaldırım çalışmaları

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaz mevsimi boyunca sürdürülen yol ve kaldırım çalışmaları havaların soğumasına rağmen devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekibi Akşemsettin Mahallesi 666. Sokak ve Yunus Emre Mahallesi 554. Sokakta imar planı doğrultusunda yeni yollar açarak stabilize çalışmaları yapıyor.
İnşaat ekipleri ise yol bakım onarım çalışmaları kapsamında Demirkent Mahallesi 109. Sokak, Hamidiye Mahallesi 255. Sokak ve 290. Sokaklarda parke çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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