DKMP Müdürü Kahraman’dan Kaymakam Çelik’e ziyaret

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürü Kadir Kahraman, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e makamında ziyarette bulundu.
Kaymakam Çelik’i ziyaret eden DKMP Şube Müdürü Kahraman, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Erzincan’ın yaban hayatı açısından önemli bir konumda olduğunu ifade eden Kahraman, kaçak avcılara karşı büyük mücadele sergilediklerini kaydetti.
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'te ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kaçak avlanmaya karşı kolluk kuvvetlerinin titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.