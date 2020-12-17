İlçe Müftüleri Aralık 2020 toplantısı Üzümlü’de gerçekleştirildi

Erzincan İl Müftülüğünce İlçe Müftüleri Aralık 2020 toplantısı Üzümlü ilçesinde gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Burhan Çakır başkanlığında toplanan ilçe müftüleri; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Süreli Yayınlar” ile ilgili yazısını, abonelik çalışmaları hususunu, Cami odaklı Din Hizmetleri Bilgi Formu düzenlemesini, Kur’an kurslarındaki uzaktan eğitim konusunu, Covid19 kapsamında alınan ve alınması gereken tedbirleri, yazılı ve görsel basın, yayın organlarının toplumun geniş kitlelerine ulaştırılması adına yapılması gereken çalışmaları, Diyanet TV ve radyoları, Diyanet Çocuk ve Youtube kanallarının duyurulması ve izlenmesinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması konusunda istişarelerde bulundu.

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