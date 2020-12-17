CHP’ye katılan 107 kadın üyeye rozetleri takıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP’ye katılan 107 kadın üyeye rozetleri takıldı

İHA

CHP’ye katılan 107 kadın üyeye rozetleri takıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Erzincan’da partilerine yeni katılan 107 kadın üyeye rozetlerini taktı.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partisinin “Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması” programları kapsamında Erzincan’a geldi. Gerçekleşen toplantıya CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın yanı sıra CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, CHP Erzincan Kadın Kolları Başkanı Seçil Can, parti yöneticileri ve kadın partililer katıldı.
“Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması” kapsamında parti kadrolarına katılan 107 kadın üyeye rozetleri takıldı. Törende hitap eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka konuşmasında, “Kadın hakları konusunda birçok gelişmiş ülkeden çok daha önce bazı haklarını kazanıldığı bir ülke 1930 yılında muhtarlıklarda, 1930 yılında yerel seçimlerde, 1933 yılında muhtarlıklarda köy İhtiyar heyetlerinde, 1934 yılında da genel seçimlerde milletvekili seçme seçilme hakkını kazandı kadınlarımız. Hiç şüphesiz bu süreçte Kurtuluş Savaşı mücadelesini kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla hep birlikte vermiş olmamızın çok büyük bir katkısı vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki; “Dünyanın hiçbir ülkesinin kadını, ben milletimi zafere götürmekte Anadolu kadını kadar mücadele ettim, Anadolu kadını kadar çalıştım diyemez.” İşte bu nedenle Cumhuriyet kurulur kurulmaz hızla reformlar gerçek devrimler gerçekleştirildi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, kadının hayatın her alanında yer aldığı bir modele geçildi. Osmanlı döneminde nüfus sayımında bile sayılmayan kadınlar Atatürk Türkiye'sinde pilot oldu, hâkim oldu, öğretmen oldu, akademisyen oldu. Hayatın her alanında var oldu. O günden bugüne eşitlik mücadelemiz sürüyor ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada aydınlık yüzlü erkeklerle, eşitlikçi kadınlarla, hep birlikte ülke olarak gerçek anlamda kadınla erkeğin fırsat eşitliğine sahip olduğu bir yaşam yaratmaya çalışıyoruz. Ama bunun önünde bazı engeller var. Bu engellerden en önemlisi ise ülkeyi yönetenlerin zihniyetidir. Neden? Ne diyor ülkeyi yönetenler? Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyor. İşte ülkeyi yönetenler o cümleyi kurduğu andan itibaren bu ülkedeki politikalar eşitsizlik üzerine oluşturuldu. Baktığımızda Denizli'deki ilk seçimlerde 1935 yılında 17 kadın milletvekili sandıkta milletvekili olma hakkını kazanacak bir sonuç elde etti. 1936'da bir ara seçim oldu ve toplam 18 kadın milletvekilimiz oldu. O günden bugüne bakıldığında toplamda 598 kadın milletvekili meclise girdi. Yani oransal olarak bir arpa boyu bile yol kat edememişiz. Bunun sorumlusu bu ülkeye eşitliği çok görenler, bu ülkeyi yönetenlerdir. İşte bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Her zamanki gibi devrimsel gücünden beslenen damarlarıyla gene Türkiye'de kadın erkek eşitliğine dayanan bir kanun teklifi hazırladı. Bu kanun teklifine göre kadın temsili oranı parlamentoda %50 olsun istiyoruz. Kadın derneklerinden de görüş alıp bunun üzerine bu taslak genel kurula verilmek üzere hazırlanacak ve bu hafta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulacak. Erkekler de bu mücadelenin içerisinde yer almalıdır. Tıpkı bu salonda yer alan erkekler gibi demokrasi için kadın erkek bir arada mücadele edilmelidir. İşte buradan yola çıkarak önümüzdeki günlerde bu kanun teklifi mecliste konuşulacağı zaman sizlere SMS ile bilgi vereceğiz. Sizden bir şey istiyorum. Herkesi televizyonların önüne toplayın. Herkesi toplayın da herkes o genel kurulu izlesin ki kim gerçek anlamda eşitliği savunuyor, kim gerçek anlamda demokrat, kim gerçek anlamda demokrasi karşıtı bunu iyice toplumun önüne serelim. Çünkü o oylamaya hayır diyenler demokrasi karşıtıdır. O oylamada hayır diyen eşitlik karşıtıdır. İşte bu süreç kimlerin gerçekten demokrat olup olmadığının da turnusolü olacak ve her şey apaçık ortaya çıkacak. Peki, eşitlik için biz ne diyoruz birkaç cümleyle bunu da özetleyeyim size. Diyoruz ki; Eşitlik için bir kere Türkiye'de zihniyet değişmeli. Kadın Bakanlığı kurulmalı ve kadını eğitimde, iş yaşamında, hayatın her alanında eşit temsili sağlanmalıdır. Şu anda baktığınızda bütün oranlar kadınlar açısından nasıl bir bakalım. Örnek vereyim, 81 ilimiz var bu da 81 valimiz var demektir. Sadece 2 tane kadın valimiz var. 922 kaymakamımız var sadece 35 kadın kaymakamımız var. Belediye başkanlarımızın sadece yüzde 3'ü kadın. Aramızda muhtarlarımız var kadın muhtarlarımız da var.” dedi.
Son seçimlerde kadın muhtarların da Türkiye’de önemli bir aşama kaydettiğini ve kadın muhtarların yüzde 72 artığını kaydeden Aylin Nazlıaka, şöyle konuştu:
“Yüzde 72'lik artışla sadece yüzde 2.2 olabildi. Kadının en fazla istihdam edildiği sektör hizmetin ardından tarım sektörü geliyor. Tarımın özelliği de kayıt dışılığın en yüksek olduğu sektör olmasıdır. Bugün Türkiye'de kadınların sendikalaşma oranı diskin raporuna göre sadece yüzde 8’dir. Kadınlar eşit işe eşit ücret almıyor. İş güvenliği de iş güvenceleri yok. İşte böyle bir tabloda biz diyoruz ki pozitif ayrımcılık için kota uygulanmalı. Kullandığımız dilin de değişmesi gerekmektedir. Kullandığımız dilin değişmesi gerektiği ile kastettiğimiz güzel Türkçemizde ne yazık ki bazı terimler var. Bu terimler kadınlar açısından da erkekler açısından da bazı cinsiyet kalıplarına ve belli davranış kodlarına sokuyor bize. Mesela; ‘’Kızını dövmeyen dizini döver.’’ bakın şiddeti üreten bir ifade. ‘’Kadının sırtından sopayı karnından da sıpayı eksik etmeyeceksin.’’ ‘’Eksik etek’’ ya da erkekler için söylenilen çok yanlış bir söz ‘’Erkekler ağlamaz’’ erkekler taş kalpli mi? Niye ağlamasınlar? O halde dilimizden bu cinsiyetçi ifadeleri de kaldıracağız. Bir başka yapmamız gereken şey rol modelleri ön plana çıkarmak. Tarihte başarılı olmuş olan bilim insanlarını, sporda başarılı olmuş kadınları, kültürde edebiyatta başarılı olmuş kadınlarını örnek alacağız. Siyasette Türkiye'de bugüne kadar rejim değişikliğine kadar toplam 65 başbakan seçildi ne yazık ki bu başbakanlardan sadece birisi kadındı. Az önce İl Kadın Kolu başkanımız hedefi çok net ortaya koydu. Ben de bu hedefini arkasındayım. Yapılacak olan ilk seçimlerde güzel Erzincan’ımızdan bir kadın bir erkek milletvekili çıkartacağız. Yapılacak ilk yerel seçimlerde Erzincan'a Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dikeceğiz. Şu anda Cumhur İttifakı tel tel dökülüyor. Onun için bakın 3 şeyi yok edeceğiz dediler değil mi? Yoksulluk yolsuzluk ve yasaklar. 3Y yok olmadığı gibi yerine 3D eklediler. Zam, zulüm, insan ağzını açanı gözaltına alıyorlar tutukluyorlar, cezaevine koyuyorlar. İşte böylesine demokrasiden uzaklaştığımız bir dönemde her zamanki gibi zor zamanlarda bu ülkeyi yönetmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliğine ihtiyaç var. Bu yüzden Diyoruz ki AKP’yi iktidara kadınlar getirdi ilk seçimlerde de mutlaka dostlarımızla birlikte iktidara gelip ülkemizi hak ettiği gibi yöneteceğiz. Yönetici iç politikadan dış politikaya, sağlıktan eğitime kadar hayatın her alanında olmalı. Şu anda kötü yönetimden dolayı binlerce sorunla karşı karşıyasınız. İşsizlik, yoksulluk, yoksulluk herkesin en temel sorunu haline geldi. Biz ülkemizin temel sorunlarını sıraladığımızda anketlerde 5 temel sorundan biri olarak da kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri çıkıyordu. Onun üzerine dedik ki bir proje yapmalıyız ve bu proje ile kadına yönelik şiddete dair olarak bir çözüm üretmeliyiz. Biz iktidara geldiğimizde göz önünde olacağız. Şu anda iktidar olmadığımız için ne yapabiliriz dedik ve gördük ki şiddet gören kadınlarımız kendisini yalnız hissediyor. Kendini yalnız gördükçe şiddet gören kadınlarımız kendisini toplumdan izole ediyor ve gördük ki şiddet gören kadınlarımız haklarının ne olduğunu bilmiyor. O zaman dedik ki biz bu proje ile kadınlarımıza hem destek olalım hem de aynı zamanda haklarını anlatalım. İşte bu nedenle projenin adını ‘’Yaşam hak’’ olarak belirledik. En temel hakkıdır bir insanın yaşama hakkı. Buradan yola çıkarak hem birlikte okunduğunda hem de ayrı ayrı okunduğunda umut içeren bir kelime olsun diye bu projeyi hayata geçirdik. Az önce tanıtım videosunu gördünüz 7/24 faaliyette olan bir çağrı merkezi kurduk. 444 82 85 numaralı hattan Türkiye'nin her yerinden bizi arayan ve şiddet gören kadınlara, istismara uğrayan çocukların ailelerine hem hukuki destek veriyoruz hem de psikolojik danışmanlık desteği veriyoruz. Aynı zamanda bu kız kardeşlerimizi bu arkadaşlarımızı Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları'nın geniş ailesine dâhil ediyoruz. Onların duruşmalarında da yanlarında oluyoruz. Zor zamanlarını paylaşıyoruz, acıda da tasada da bir arada olma ilkesiyle hareket ediyoruz. Onları kadın dernekleri ile bir araya getiriyoruz. Çocuk yaşta zorla evlendirilmiş bir kız kardeşimiz ile tanıştım. Bana kızını getirdi. Kızı da aynı şekilde çocuk yaşta ve zorla evlendirilmiş. Dedim ki sen bunları yaşamışsın peki kızını niye böyle erken yaşta evlendirdin? “Bizim buralarda başka bir hayat yok ki” dedi. Eğer sorunları yerinde tespit edersek bu ıstırabı yaşayan annelerin, çocuk yaşta ve zorla evlendirilmenin önüne geçeriz. Onun için bu projeyi sonuna kadar sahiplenerek götüreceğiz. Tekrar söylüyorum yapılacak ilk seçimlerde iktidara gelip kadın erkek eşit bir Türkiye'yi hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Ben tekrar bir arada olduğumuz için aramıza yeni katılanlar da bir arada olmanın onurunu bana yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan TSO ile Ziraat Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Erzincan TSO ile Ziraat Bankası arasında iş birliği ...
Kamuya borcu olan vatandaşlar için yeni kanun
YEREL HABERLER Kamuya borcu olan vatandaşlar için yeni kanun
İlçe Müftüleri Aralık 2020 toplantısı Üzümlü’de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER İlçe Müftüleri Aralık 2020 toplantısı Üzümlü’de ...
2020 Yılı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları bilgilendirme online semineri yapıldı
YEREL HABERLER 2020 Yılı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları bilgilendirme ...
Yazar Salih Uyan ile online söyleşi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Yazar Salih Uyan ile online söyleşi gerçekleştirildi
DKMP Müdürü Kahraman’dan Kaymakam Çelik’e ziyaret
YEREL HABERLER DKMP Müdürü Kahraman’dan Kaymakam Çelik’e ziyaret
Köy okulları müdürleri ile değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Köy okulları müdürleri ile değerlendirme toplantısı
Tercan’da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Tercan’da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
AK Parti İl Başkanlığından Kaymakam Çelik’e ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanlığından Kaymakam Çelik’e ziyaret
Tercan Evde Okuyor start aldı
YEREL HABERLER Tercan Evde Okuyor start aldı
Valinin "Maskeni Tak, Güvende Kal" çağrısına çocuklardan cevap
YEREL HABERLER Valinin "Maskeni Tak, Güvende Kal" çağrısına ...
Erzincan’da yol ve kaldırım çalışmaları
YEREL HABERLER Erzincan’da yol ve kaldırım çalışmaları
Tanoğlu: “Erzincan bir değerini kaybetti”
YEREL HABERLER Tanoğlu: “Erzincan bir değerini kaybetti”
Valinin "Maskeni Tak, Güvende Kal" çağrısına çocuklardan cevap
YEREL HABERLER Valinin "Maskeni Tak, Güvende Kal" çağrısına ...
Diyetisyen Büşra Gümüşsoy: “Günümüzde maalesef çok yanlış diyet programları uygulanmaktadır”
YEREL HABERLER Diyetisyen Büşra Gümüşsoy: “Günümüzde maalesef çok ...
Doğu Anadolu’da sisten görüş mesafesi 10 metreye düştü
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da sisten görüş mesafesi 10 metreye ...
Erzincan’da 3.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Erzincan’da 3.1 büyüklüğünde deprem
Erzincan’da her 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sosyal mesafe gözetilecek
YEREL HABERLER Erzincan’da her 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde ...
Erzincan’da tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Erzincan’da tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan ...
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Sıfır ...
Erzincan'da 2020 Kasım ayında 390 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzincan'da 2020 Kasım ayında 390 konut satıldı
Kış ayında sağanak yağış şaşırttı
YEREL HABERLER Kış ayında sağanak yağış şaşırttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X