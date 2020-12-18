Günay: “Normalde en kötü 60 ton süt toplarken şuan 40 tonlara kadar düştü”

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, süt fiyatları ile değerlendirmede bulunarak, “Normalde en kötü 60 ton süt toplarken şuan 40 tonlara kadar düştü” dedi.

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay yaptığı açıklamada; “Bakanlığımız tarafından yapılan süt fiyatları bizim beklediğimiz bir rakamın altında bir rakam oldu. Bakanlığımızın vereceği destekler ve hibeler ile birlikte süt fiyatı 3.10 kuruşa gelmiş oldu. Biz sabit fiyat 3 TL den başlamasını istiyorduk ve üzerine 30 Kuruşluk bir beklentimiz vardı. Yem fiyatları sabitlenmediği sürece bu artışın hiçbir anlamı yok. Her yem zammı ile birlikte süt fiyatlarına da zam verilecekse bir süre bu idare edilir. Süt fiyatlarına 5 ay veya bir yılda bir kez zam verilecekse bunu çiftçimizin kaldırması mümkün değil. Dolayısıyla yem fiyatları ile süt fiyatları orantılı bir şekilde artmasını istiyoruz.” dedi.

Süt alım kapasitesinin düştüğünü ifade eden Günay, “Eğer yem fiyatları düşerse süt fiyatları da düşer, çünkü yem olmadan süt alma imkânımız yok. Zaten süt alım kapasitemiz çok düştü. Normalde en kötü 60 ton süt toplarken şuan 40 tonlara kadar düştü. İnşallah bu aydan sonra artırımların başlamasını bekliyoruz. Yıl içerisinde bazı çiftliklerimiz sıkıntıdan ve maliyetlerin yüksek oluşundan dolayı kapanmıştı. Birçok çiftçimizde hayvanlarını kestirmişti. Sıkıntımız fazlaydı” diye konuştu.

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