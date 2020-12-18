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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İliç’te trafik kazası: 2 ölü

İHA

İliç’te trafik kazası: 2 ölü

Erzincan’ın İliç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde İliç’e bağlı Boyalık köyü Hasanova mezra mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Akkaya’yı Erzincan’daki hastaneye getiren Yasin Kapucuoğlu idaresindeki otomobil ile içerisinde güvenlik güçlerinin bulunduğu sivil plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada hurda yığınına dönen otomobilde bulunan Yasin Kapucuoğlu ve İsmail Akkaya hayatını kaybetti.
Sayı belirtilmezken kazada yaralanan güvenlik güçleri ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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