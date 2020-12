Sanatçıların gözünden “Yeni Dünya’ya” online sergi

Korona virüsünden dolayı herkesin kendini karantinaya aldığı şu günlerde, pek çok etkinlik artık online olarak yapılmaya başladı. Bu etkinliklere bir yenisi daha eklendi. “Yeni Dünya’ya” sergisi Binali Yıldırım Üniversitesi altyapısında online erişime açıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Evren Kavukcu küratörlüğünde ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi desteği ile oluşturulan “Yeni Dünya’ya” sergisi gsfsergi.ebyu.edu.tr adresinde 2 ay süreyle online erişime açık olacak.

Küratörlüğünü Doç. Evren Kavukcu’nun üstlendiği sergide A. Osman Alakuş, Ahmet Demir, Alev Karakuzu, Alpaslan Akpınar, Ayça Alper Akçay, Ayla Birinci, Barış Aydın, Basri Gençcelep, Caner Yedikardeş, Ceylan Mutlu, Devabil Kara, Didem Özışık, Ebru Arslan, Elif Öz, Erkan Doğanay, F. Nuri Kara, Genco Gülan, Gülgin Altuğ Taşkanal, H. Avni Öztopçu, H. Murat Çetin, Harun Yazıcı, Hatice Doğan, Hatice Tok, M. Mete Ağyar, M. Orkun Müftüoğlu, Mehmet Kavukcu, Melik İskender, Merve Yazıcı, Metin Yalçın, Muhammet Tatar, Mustafa Bulat, Mustafa Karyağdı, Nedret Yaşar, Nilüfer Alsaran, Orhan Taşkesen, Osman Avcı, Özlem Gürpınar, Ramazan Belge, Reşat Başar, Safiye Başar, Selma Taşkesen, Serdar Yılmaz, Tuğba Öztopçu ve Volkan Atar isimleri yer aldı.

Online sergi hakkında Doç. Evren Kavukcu, “Sanatın ilkel toplumlardan bugüne toplumsal işlevi yakalama, onu dönüştürme işlevini belki de en net hissettiğimiz yıl 2020. Etrafımızı aniden kuşatan Covid19 virüsü ile sarsıldığımız, sanatın ve sanatçının kendi üzerine kapanan bu dünya ile sosyal, ekonomik ve psikolojik anlamda çatışmalarına tanık olduğumuz bir dünyaya gözlerimizi açtık. Yeni bir dünya, bu dünya. Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya’sındaki gibi teknoloji ve bilim yönünden gelişmiş, ona muhtaç; ancak geleneksel değerlerden vazgeçilmiş bir dünya, Yeni Dünya. Ancak Huxley’in Cesur Yeni Dünya’sının distopik nesnelliğini sanattan, edebiyattan, felsefeden, kültürel çeşitlilikten vazgeçilmesiyken bizler, kendi Yeni Dünyamızda zorunlu olarak bazı kültürel değerlerden vazgeçsek bile sanattan asla yüz çevirmeyerek, cesur ve dik durarak sanatı Yeni Dünya’da sürekli yeniden üretime sokmayı amaçlamaktayız.

18.12.202020.02.2021 tarihleri arasında gsfsergi.ebyu.edu.tr adresinde erişime açık olacak olan online “Yeni Dünya’ya” sergimiz de tam olarak bu noktadan hareketle oluşturuldu. Birçok eserin yer alacağı disiplinler arası sergimizi, sanatçıların gözlerinden Yeni Dünya’ya bakmak ve bu dünyanın algılanışına yönelik kolektif bir dilin yaratılıp yaratılamayacağını sorgulamak fikriyle bir araya getirdik.

Yeni Dünya algısıyla ürettikleri eserleri istediğimiz sergimiz için, sanatçıların her biri tarafından ayrı ayrı üretilen bireysel imgeler, biraz da distopik bir görünümü olan 2020 dünyasının bağlamını yeniden ele almaktadır. Sanatçılardan Yeni Dünya’ya mesajlarını göndermelerini istediğimiz sergimizde, dilin gücünü imgenin gücü ile birlikte sunmak istediğimizden, eserler ve mesajları birlikte sergilemeyi tercih ettik.

İçinden geçtiğimiz bu zor dönemin hissettirdiği ve düşündürdüğü bazı fikirleri sanatçı mesajları sayesinde eserlerle beraber izleyebilmek alternatifi sunarak, imgenin algısını mesaja indirgemek gibi bir düşüncemiz olmadı. Ancak sergimizin kavramsal çerçevesini Yeni Dünya’ya yönelik algılar ve bu dünyaya söylenmek istenilenlerin ifşası fikrinden çıkardığımız için eser ve mesajın bütünleşik bir okuma ile kendi bağlamlarını bulacağını ümit ediyorum. İmajın ve dilin gücünü beraber ele almak ve aralarında ki bağdan hareket ederek virüsle dönüşmekte olan dünyamıza ilişkin çözümlemeler üretebilmek ilk hedefimiz oldu.

Teknolojinin de etrafımızı kuşatan ve belki de görmezden geldiğimiz gerçeğiyle bir kez daha Yeni Dünya’da yüzleştik. Hayatımızdaki birçok unsur internet ve teknolojiye muhtaç birer eyleme dönüştü. Eserle gerçek mekânda doğrudan etkileşimin yerini tutmayacağını düşünsek bile sürecin gerekliliklerine yönelik dönüşümümüz sayesinde sergi mekânının sınırlarını da oldukça genişletebildiğimizi gördük. Çağdaş Türk Sanatının önemli isimleri ve genç sanatçıları bir araya getirdiğimiz sergimizi de bu sınırları olmayan mekânda ağırlıyoruz.

Katılım gösteren bütün sanatçılara, bize gereken bütün desteği sağlayan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya ve destek veren ekibime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Serginin, dilin ve imgenin birlikteliği ile çözümlemeye çalıştığımız 2020 dünyasına yönelik, doğru ve güçlü çözümlemeler gösterebilmesini ve daha geniş kapsamlı sanat etkinliklerine evirilmesini umut ediyorum.” dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’te, “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak, ülkemizin ve Erzincan şehrimizin yaşam biçimlerinden hareketle evrensel düşünce zenginliğini yakalamak ve sürdürmek en büyük hedeflerimizden birisidir. Erzincan’ımızın tarihsel, ekonomik ve kültürel bir kavşakta bulunmasının verdiği sorumluluk ile üniversitemizde sosyal, bilimsel ve kültürel değerlerin eğitimine ve geliştirilmesine büyük önem vermekteyiz. Sanat ise bu değerlerin eğitimi ve geliştirilmesinde temel noktayı oluşturmaktadır.

Sanatın, ülkelerin ve milletlerin en önemli mihenk taşlarından biri olduğu bir gerçektir. Üniversitemiz de bu gerçeğin farkında olarak “Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi” olma misyonuna sahip çıkmaktadır. Bilimin ve düşüncenin öncülüğünde eğitim verdiğimiz öğrencilerimize, kendine has değerleri ile Erzincan halkına ve tüm sanatseverlere, sanatın daha çağdaş bir dil ile sunulabilmesi de bizler için büyük önem taşımaktadır. Sanatın ve sanat eğitiminin bireylerin düşünsel anlamda geliştirilebilmesi yönünde ne kadar büyük bir rol üstlendiğinin farkındayız. Dününün ve bugününün farkında olarak geleceği kuran sanatçılarımız, bu düşünsel gelişim serüveninin temelini oluşturmaktadır. Her biri kendi öznel dili ile ifadeye sonsuz çeşitlilik sunan sanatçılarımıza ve sanata verdiğimiz önemin bir göstergesi de rektörlüğümüzce desteklediğimiz, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Evren Kavukcu küratörlüğünde ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi desteği ile gerçekleştirilen “Yeni Dünya’ya” sergimizdir.

Çağdaş Türk Sanatçılarını ve genç sanatçıları buluşturan “Yeni Dünya’ya” sergisinde, pandemi ve getirileri ile dönüşen bir Yeni Dünya’nın sanatçılar tarafından nasıl ele alındığını, Üniversitemiz bilişim sistemleri altyapısı vasıtasıyla keşfedebileceğiz. Daha önce yine altyapımızda önemli sanatçıları bir araya getiren 19 19 20 20 Sanal Sergisi’ni desteklediğimiz gibi yeni sergilere de kapımız her zaman açıktır. Bu sergilerin sanal dünyada getirilerinin olmasının yanı sıra sergilerin, üniversitemiz adına gerçek mekanlarda da gerçekleştirilmesini ümit ediyorum.

Üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz adına bir adım atmayı, değişen dünyamıza dair bir söz söyleyebilmeyi ve sanatın bireysel ve evrensel düşünce gücümüzü geliştirmeyi amaçladığımız için desteklediğimiz bu serginin hedefleneni başarabileceğinden kuşkum yok. Katılım sağlayan değerli sanatçılarımıza ve emeği geçen etkinlik ekibine teşekkürlerimi sunar ve bu sanat etkinliğinin ön görüldüğü üzere daha geniş kapsamlı ve devam eden bir yönelim göstermesini temenni ederim.” diye konuştu.

