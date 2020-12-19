Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

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Erzincan’ın İliç ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

İliç Refahiye kara yolu Boyalık köyü civarında dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 24 BC 954 plakalı otomobil ile Sağlık Müdürlüğüne ait 10 DG 437 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 10 DG 437 plakalı otomobilde bulunan İsmail Akkaya ve Yasin Kapıcıoğlu hayatını kaybetti.

Vefat eden İsmail Akkaya ve Yasin Kapıcıoğlu, bugün İliç’te Yusuf Ziya Demir Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Vali Mehmet Makas, vefat eden vatandaşların yakınlarına taziyede bulunarak, sabırlar diledi.

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