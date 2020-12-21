Sokak hayvanları için 40 kişilik ekip seferber oldu

Erzincan’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Vefa Sosyal Destek grubu ve gönüllülerden oluşan 40 kişilik ekip sahada çalışma yaptı.

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için 40 kişilik ekip seferber oldu. Vali Mehmet Makas, çalışmaları yerinde görerek, sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Vali Makas, bu zorlu süreçten etkilenen sokak hayvanlarının da desteğe ihtiyaçları olduğuna vurgu yaparak, vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Vali Makas, Erzincan Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında sokak hayvanlarına şu ana kadar yaklaşık 5 ton yiyecek dağıtıldığını belirtti.

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