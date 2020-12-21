Farklı illerden gelen süt numuneleri Erzincan’da analiz ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Farklı illerden gelen süt numuneleri Erzincan’da analiz ediliyor

İHA

Farklı illerden gelen süt numuneleri Erzincan’da analiz ediliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde sadece Erzincan’da bulunan laboratuvarda farklı illerden gelen süt numunelerinin analiz içeriği yapılıyor. Uygun görülen analiz sonucuna göre Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere 150 TL prim ödemesi gerçekleştiriyor.
Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Süt Toplama Soğutma ve Süt Analiz Merkezinde kurulan laboratuvarda farklı illerden gelen süt numunelerinin analiz içeriği yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının 2013 yılında başlattığı hayvan başı sağlık çalışmaları kapsamında Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği tarafından hazırlanan proje ile Doğu Anadolu Bölgesinde sadece Erzincan’da kurulan süt analiz laboratuvarında birçok ilden gelen süt numunelerinin analiz içeriği yapılıyor.
Çiğ süt analiz laboratuvarında saatte yaklaşık 150 numune analizi yapılmakta. Yapılan çalışmalarda çiğ sütte; yağ, protein, somatik hücre, laktoz, kuru madde, total kuru madde ve üre değerlerine bakılmakta. Her bir inek için laktasyon süresini yarısı kadar numune alınmakta. Türkiye’de yaşayan nüfusun sağlıklı süt ve süt ürünleri tüketmesinin yanında AB ülkelerine süt ve süt ürünleri ihraç edebilmesi sütün kalitesinin arttırılması amaçlanmakta. Kalitenin denetim altına alınabilmesi konusunda çiğ süt analiz laboratuvarının Türkiye ve Erzincan için öneminin büyük olduğu vurgulanmakta.
Türkiye’de yalnızca 8 ilde bulunan süt analiz merkezlerinden, Doğu Anadolu Bölgesinde sadece Erzincan’da olduğunu ifade eden Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, “Bu sene hem Erzincan hem de diğer illere de numune analizi yapıyoruz. Burada mevcut verilen buzağı teşviklerinin haricinde hayvan başı alınan numunelerde yılda en az iki numunesi yapılan 10 baş ve üzeri ineklere bakanlığımız 150 TL ilave destek veriyor. Erzincan’ın haricinde Tokat, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Elazığ illerinin numunelerinin analizleri burada yapılıyor. Bu sene yaklaşık 20 binin üzerinde numunemiz var. Yılsonuna kadar bunları da bitireceğiz. Erzincan’ın haricinde bu saydığımız iller de bu pirimden faydalanmış olacak. Burada yağ, kuru madde ve özellikle somatik hücre değerine bakılmaktadır. Bakılan numunelerde kriterleri sağlayan hayvanlara bakanlığımız ilave 150 lirasını da vermiş oluyor.’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak hayvanları için 40 kişilik ekip seferber oldu
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için 40 kişilik ekip seferber oldu
Sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Sokaklar boş kaldı
Erzincan’da sokak hayvanlarına yem bırakıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da sokak hayvanlarına yem bırakıldı
Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa ...
Sanatçıların gözünden “Yeni Dünya’ya” online sergi
YEREL HABERLER Sanatçıların gözünden “Yeni Dünya’ya” online sergi
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için eğlence programı düzenlendi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X