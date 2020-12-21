Erzincan’daki cinayetle ilgili 1 kişi daha yakalandı

Erzincan’da 10 gün önce meydana gelen cinayet olayıyla ilgili bir kişi Bingöl'ün Genç ilçesinde yakalandı.

Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde 11 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda evinde yalnız yaşayan Ercan Alkan, üç yerinden bıçaklanmış halde cesedi bulunmuştu.

Olayla ilgili Erzincan’da bir zanlı yakalanmış diğer zanlının da yakalanması için çalışmalar sürdürülüyordu. Konuyla ilgili aranan Ç.A., (38), Bingöl'ün Genç ilçesinde yakalandı. Bir süredir özel bir bakımevinde kaldığı öğrenilen Ç.A., Erzincan’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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