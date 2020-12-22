Erzincan’da 12 bin 260 adet hap ve toplam bin 550 adet ampul ele geçirildi

Erzincan’da polisin yaptığı yol uygulamasında reçeteye tabii ve uyuşturucu madde etkisi yapan toplam 12 bin 260 adet hap ve toplam 1550 adet ampul ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ErzincanErzurum karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yapılan çalışmada; durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, otobüsün bagaj kısmında 1 yolcuya ait valiz içerisinde reçeteye tabii ve uyuşturucu madde etkisi yapan toplam 12 bin 260 adet hap ve toplam 1550 adet ampul ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan İ.H.Y. (63) isimli şahıs “TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama veya Nakletme) maddesi kapsamında yapılan tahkikatın ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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