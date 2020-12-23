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ErzincanSivas kara yolunun 7. kilometresinde bulunan köprüde genişletme çalışmaları sona erdi.

Geçtiğimiz günlerde Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan ErzincanSivas kara yolu 7. kilometresindeki köprü genişletme çalışması bugün genişletilen bölgeye asfalt serilmesiyle birlikte sona erdi.

12 metre genişliğinde olan yolun köprünün bulunduğu kısımda 10 metre genişliğe düşmesi sebebiyle yolun aniden daralması kazalara sebebiyet veriyordu. 2019 yılında mahallelerin birleşmesiyle birlikte belediye mücavir alanına giren köprünün trafik güvenliğini tehdit ettiği belediye ekipleri tarafından tespit edilip burada köprü genişletme çalışmaları başlatıldı. ErzincanSivas istikametinde bulunan Gümüşhane, Trabzon yol ayrımından hemen önceki köprü 2 metre daha genişletilerek yolun diğer kısımlarıyla aynı genişliğe getirildi ve vatandaşların hizmetine sunuldu.

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